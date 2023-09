Lissone, petizione online Pd su una piscina comunale coperta: al momento solo 85 adesioni

Una petizione per chiedere una piscina coperta. È stata promossa dal Pd a livello cittadino attraverso la piattaforma Change.org, così come spiegato dall’esponente Pd Mattia Gelosa durante il Consiglio comunale.

“La Giunta Monguzzi – si legge nel testo della petizione -, dopo averne affidato il piano di fattibilità al Politecnico di Milano, aveva approvato un progetto per un impianto coperto a fianco della piscina estiva di via Cilea (una piscina lunga 25 metri, affiancata da un’area con scivoli e vasche per bambini), ma la Giunta Borella l’ha stralciato. Quale sarà il futuro dei tantissimi lissonesi che vogliono praticare nuoto? Continuare a cercare piscine nelle città vicine, magari con mesi di attesa? Noi vogliamo una città che abbia servizi adeguati alla sua importanza, per cui sollecitiamo la Giunta a tornare al lavoro per offrire una piscina coperta a Lissone”.

Lissone, sulla piscina coperta cittadini abbastanza indifferenti

La petizione è però contestata da Daniele Fossati, che siede tra i banchi della maggioranza come esponente di Lissone in Movimento. “Macché piscina stralciata – ha commentato in risposta a Gelosa -. Oltre allo studio di fattibilità non c’era un bel niente. Quando sostenete che la piscina era prevista dalla Giunta precedente, siamo onesti nel dire che quello studio di fattibilità era stato commissionato solo per dire di aver fatto qualcosa. Però non c’erano i soldi”.

Idee contrapposte, dunque, sulla vicenda della piscina comunale coperta, ma a quanto pare anche cittadini abbastanza indifferenti. La petizione è stata lanciata dal circolo lissonese del Pd il 28 agosto, alla data del 21 settembre era state raccolte online soltanto 85 adesioni.