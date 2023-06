“Un cuore che batte”. Questo il titolo del nuovissimo inno del comprensivo De Amicis di Lissone frutto della sinergia tra gli alunni e il professore di musica Fabio Ottolina che ha lanciato l’idea accolta con grande entusiasmo dalla dirigente Giuliana Pirone. Un progetto che era in cantiere da qualche anno, che ora si è concretizzato e, a breve, sarà anche sul sito della scuola disponibile alla comunità scolastica.

Alunni e docenti scrivono e cantano l’inno della scuola di Lissone: idea del prof Ottolina

Tutto è nato dalla proposta del docente ai ragazzi di scrivere dei versi in cui raccontassero il loro stare a scuola così da far emergere quel senso di appartenenza e identità che la scuola cerca di trasmettere, condiviso anche dai colleghi.

Obiettivo pienamente centrato, come cantano i ragazzi: “Qui troviamo un sorriso che ci accoglierà” o anche nella parte rap “Ma tu lo sai fratello la scuola è importante, e tra le nostre mura la vita è sicura, anche quando sbagli ti prego non mollare, piuttosto chiedi aiuto che tira su il morale”.

Lissone professori De Amicis

Alunni e docenti scrivono e cantano l’inno della scuola di Lissone: i protagonisti

Questi solo alcuni dei versi. Non solo al lavoro sul testo ma anche cantanti, ventiquattro tra i piccoli dell’infanzia, i grandi delle due primarie e delle due medie, oltre ai docenti che, anche loro, si sono cimentati nel ruolo di cantanti.

«Volevo che i ragazzi raccontassero il loro “stare bene a scuola” – spiega il docente Ottolina – perché l’inno è incentrato proprio su questo. Essendo poi insegnante di musica per me è stato semplice mettere insieme le loro idee e dare forma a un testo che le potesse racchiudere. Anche la base musicale è un mix di vari generi che rispondono ai loro interessi, dal rap al classico».

Alunni e docenti scrivono e cantano l’inno della scuola di Lissone: ci sono anche i “saluti musicali”

Una modalità differente per avvicinare i ragazzi alla musica, così che diventi a servizio della loro crescita, che si affianca anche alla novità dei “saluti musicali”: brevi versi, uno al giorno, scritti proprio dal docente per iniziare al meglio la giornata, anche questi cantati sempre dai ragazzi. Una modalità per rendere migliore la quotidianità dei giovani, oltre che l’occasione per renderli protagonisti anche come cantanti.