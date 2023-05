Lissone: musica con la lode per musicisti e coro della scuola di via Mariani

Grandi successi musicali e corali per gli alunni del comprensivo di via Mariani a Lissone. In quest’ultimo mesi gli alunni hanno preso parte al concorso di esecuzione strumentale “Esperia – Note sul Registro” di Albavilla, in provincia di Como e alla rassegna “Cori di Classe 2023” dando prova di grandi capacità, visti proprio i risultati raggiunti.

Lissone: musica con la lode, i risultati del concorso strumentale Esperia

Al concorso “Esperia – Mote sul registro” già i più giovani si sono distinti, per la sezione solisti, classi prime, fisarmonica: David King Odiero si è classificato al primo posto con un punteggio di 95 su 100, mentre Marta Schettino, nella stessa categoria, si è piazzata al secondo posto con 94 su 100. L’ensemble “Ance e Battenti” (fisarmoniche e percussioni), composto dagli alunni di seconda media Giorgia Campisi, Francesco De Leo, Kimberly Ferdico, Leonardo Palma, Giulia Saranga, Paula Ungureanu, Nadia Giulia Benigno, Luka Cvetkovic, Laura Fevola, Luca Gelosa, Alessio Gianpiero Guangaje Noboa, Francesco Pinnavaia, che già lo scorso anno aveva partecipato con ottimi risultati a “Note sul Registro”, quest’anno ha superato se stesso ottenendo, nella categoria gruppi fino a 12 elementi per la loro classe il primo premio assoluto con la valutazione 100 su 100. Infine, per la categoria gruppi fino a 12 elementi, classi terze, il sestetto di clarinetti formato da Ilaria Candito, Alice Ferrari, Pietro Sala, Alexandr Sarpe, Marcello Scotti e Marta Villa, ha conseguito il primo premio con punteggio 95 su 100. I ragazzi sono stati accompagnati e seguiti nel percorso dai docenti Francesco Repici di fisarmonica, Francesco Macrì di percussioni, Margherita Taliercio di clarinetto.

Lissone: musica con la lode, i cantanti del coro “Coriandoli”

A distinguersi non solo gli alunni di strumento ma anche i giovani cantanti. Altrettanto soddisfacente il risultato riportato dal coro di voci bianche “I Coriandoli”, di cui fanno parte 30 alunne e alunni dell’istituto di via Mariani. Il coro scolastico, avendo brillantemente superato le selezioni provinciali della rassegna “Cori di Classe 2023” hanno avuto anche la possibilità di cantare, proprio la scorsa domenica nella prestigiosa sala Verdi del Conservatorio di Milano. Il coro è diretto dalla professoressa Angela Carta e accompagnato al pianoforte dalla professoressa Paola Tagliabue. Gli impegni, però, non sono ancora finiti.

Lissone: musica con la lode, il 31 maggio a Palazzo Terragni e l’1 giugno a Barlassina

Mercoledì 31 maggio il coro “I coriandoli” si esibirà proprio in casa, a palazzo Terragni per il concerto di fine anno, mentre l’1 giugno, gli alunni di strumento saranno impegnati a Barlassina, al teatro San Giulio, per il concerto delle orchestre provinciali. Mentre nei giorni scorsi si è concluso anche il progetto “Bande” che ha visto la collaborazione tra gli alunni della scuola media e l’associazione Consonanza Musicale, un momento nella palestra Piermarini che ha riscosso grande successo.