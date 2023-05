“Cittadini creAttivi” a Lissone: le scuole unite per la tutela e il rispetto dell’ambiente

“Cittadini creAttivi. Trasformare la materia in mondi possibili” è il nome del progetto che ha riunito in due sedute di consiglio comunale gli studenti delle scuole secondarie di I grado, classi terze, degli istituti comprensivi Croce, Farè e De Amicis, e gli alunni delle scuole primarie di Lissone. Promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con i tre istituti comprensivi di Lissone e con le scuole dell’infanzia paritarie ha consentito, dopo la pandemia, di riunire il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, per portare nelle sale delle istituzioni cittadine la voce dei più giovani e dare un’attenzione particolare alle tematiche legate al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

I ragazzi in consiglio comunale (foto Gianni Radaelli)

“Cittadini creAttivi” a Lissone: “Scarti di luce” e “Ri-leggimi” i progetti vincitori

Ogni progetto realizzato nelle scuole di Lissone è stato votato dagli stessi “consiglieri/alunni”, dal sindaco e dal presidente del consiglio. I due progetti vincitori – “Scarti di luce – Recycling design” dell’Istituto comprensivo De Amicis e “Ri-leggimi” dell’Istituto comprensivo II scuola Moro e scuola San Mauro saranno portati all’attenzione della giunta e del consiglio comunale di Lissone.

“A nome mio e dell’amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Lissone, Laura Borella – voglio ringraziare gli studenti e i docenti per aver partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, volta a coinvolgervi attivamente nella vita pubblica del nostro territorio. Le idee e le proposte degli studenti saranno prese seriamente in considerazione. I ragazzi sono il nostro futuro e il loro contributo è molto prezioso”. l lavori realizzati durante tutto l’anno scolastico dai più piccoli diventeranno protagonisti nell’esposizione collettiva in piazza Libertà, sabato 27, dalle 16.