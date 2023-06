Al telefono c’è il finto nipote, tam tam contro la truffa a Sovico

Tutto inizia con il telefono che squilla, una voce che dice: “Ciao nonno, sono tuo nipote“. E poi, in lacrime, chiede soldi all’anziano per la mamma che sta male. Nulla di vero, è una truffa. È successo a un paio di persone a Sovico e, per fortuna, i truffatori non sono riusciti nell’intento. Gli anziani che hanno ricevuto la telefonata hanno infatti compreso che era un raggiro e hanno interrotto la conversazione.

Tam tam contro la truffa a Sovico: sui social i messaggi per mettere in guardia i più anziani

Eppure, il rischio c’è ed è per questo che negli ultimi giorni si è attivato un tam tam social per mettere in guardia la popolazione anziana di Sovico, descrivendo quanto successo. Per cercare di sottrarre soldi, questa volta i malintenzionati si fingono i nipoti. La persona anziana viene infatti contattata telefonicamente da un soggetto per informarla che un altro componente della famiglia (a Sovico si è parlato della madre) è in ospedale e servono subito dei soldi.

Tam tam contro la truffa a Sovico: due casi per fortuna non andati a segno

Sul filo del telefono scorrono bugie, ma anche lacrime per far apparire reale la vicenda narrata. La vittima, presa dall’agitazione e dalla mancanza di tempo volutamente lasciata dai truffatori, in alcuni dei casi potrebbe non consultarsi con altri familiari e di fronte a una richiesta di denaro si metterà completamente a disposizione. Due sovicesi, per fortuna, non sono cascati nel tranello. Purtroppo però è un tentativo di truffa molto frequente e per tale motivo è fondamentale parlarne e portarlo a conoscenza di più persone possibile, informando anziani e non di questa nuova strategia inventata unicamente per accaparrarsi denaro. Le persone che vengono contattate telefonicamente da soggetti che non riconoscono o che si fingono parenti o amici di vecchia data non devono dare seguito alle loro richieste, ma soprattutto non fornire nomi di familiari o elementi rilevanti della propria vita che potrebbero poi essere utilizzati contro di loro.