Truffa dello specchietto sventata dai carabinieri a Paderno, un 35enne nei guai

Truffa dello specchietto sventata dai carabinieri di Paderno Dugnano in pieno centro, nella mattina di giovedì. Il malvivente, italiano 35enne stava tentando di estorcere soldi da un malcapitato pensionato rumeno, da molti anni residente in Italia. I militari transitando in via Riboldi, quindi lungo il tratto di strada che dal centro conduce al quartiere di Calderara, hanno notato, dentro un parcheggio pubblico, il 35enne mentre discuteva animatamente con un altro automobilista, 77enne rumeno, che sarebbe dovuto diventare la sua vittima.

Paderno, avrebbe cercato di spillare 200 euro a un anziano

Qualificatisi, i militari hanno identificato i due e hanno accertato che il 35enne, a bordo dell’autovettura di proprietà della moglie convivente, aveva da poco incrociato l’altro, chiedendogli con toni sempre più intimidatori la somma di 200 euro, quale corrispettivo per un presunto e ipotetico danneggiamento dello specchietto retrovisore del suo veicolo, che gli avrebbe causato durante una manovra di sorpasso. I carabinieri hanno subito capito che si trattava di un classico tentativo di truffa. L’arrestato è stato immediatamente accompagnato presso le camere di sicurezza della Caserma di via Toscanini, in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato in questi giorni.