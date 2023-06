Carate, cerca di truffare un ex carabiniere tuffandosi sulla sua auto: incastrato

La carriera da stuntman e cascatore nel cinema probabilmente non sarebbe mai riuscito a percorrerla. Ma ci vuole anche discreta dose di sfortuna ha cercare di esercitare le proprie (scarse) arti drammatiche sul cofano dell’auto di un carabiniere in pensione.

La vicenda, che ha del comico se non fosse che si tratta di un tentativo di truffa, risale all’ora di pranzo di venerdì 23 giugno, quando un 70enne residente in Brianza si è trovato un uomo improvvisamente sul cofano della sua auto, fingendo un investimento. Peccato che fosse fermo, il guidatore: era appena uscito con la sua Toyota Yaris dal parcheggio del supermercato Iperal di Carate Brianza, aveva imboccato via Marengo e si era messo poi in coda per svoltare in via Milano.

Carate, cerca di truffare un ex carabiniere: ecco come

Lì, il tuffo, accompagnato da caduta a terra e rotolamento sull’asfalto. Il 70enne, insieme alla moglie con cui aveva fatto la spesa, dopo l’istante di paura è sceso per verificare le condizioni dell’uomo, che si era rialzato e zoppicava. “Si sieda un attimo che chiamiamo i soccorsi” ha detto la coppia all’uomo che, dopo avere assicurato di sentirsi bene, si è agitato e ha iniziato a imprecare quando l’ex militare ha suggerito di chiamare i carabinieri per gli accertamenti, probabilmente dopo avere fiutato la messa in scena.

“Non c’è bisogno di chiamare nessuno, sto bene – ha replicato il cascatore – chiudiamo tutto con 50 euro come risarcimento per l’inconveniente”. E quando l’ex carabiniere ha detto di non avere contanti con sé, si è visto strappare di mano il cellulare: il truffatore si è fatto una telefonata per registrare il numero del 70enne avvisandolo di farsi trovare alle 14 nel parcheggio del supermercato per sistemare la faccenda.

Carate, cerca di truffare un ex carabiniere: la trappola

È stato accontentato, ma con i rinforzi: l’ex carabinieri ha fatto visita ai colleghi di Carate Brianza, raccontando l’accaduto e descrivendo un uomo alto circa 1,70, robusto di corporatura, capelli corti neri, occhiali da vista, maglietta a maniche corte e jeans. Quello che, alle 14, si è presentato al parcheggio senza sapere della presenza di due carabinieri in borghese, che lo hanno bloccato e portato in caserma per l’identificazione e per denunciarlo per tentata truffa. Si tratta di un 50enne di Carate Brianza.