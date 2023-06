Lissone: incontri anti-truffa per gli anziani, video e consapevolezza

Carabinieri e agenti di Polizia Locale di Lissone promuovono un ciclo di incontri rivolti agli anziani per prevenire le truffe. In tre luoghi distinti della città: il Centro ricreativo “Colori della Vita”, i locali della chiesa prepositurale Santi Pietro e Paolo e quelli della parrocchia Sacro Cuore, militari ed agenti incontreranno la popolazione anziana per un servizio di prossimità che si pone l’ obiettivo di «sviluppare un concetto di sicurezza partecipato e consapevole per fornire quelle informazioni utili a prevenire truffi e raggiri».

Lissone: incontri anti-truffa per gli anziani, in programma filmati sui vari tipi di raggiro

La proposta avanzata dall’Arma di Lissone è stata accolta e patrocinata dalla giunta di Laura Borella e vedrà come detto la partecipazione del comando di Polizia Locale di Lissone.

Gli incontri saranno calendarizzati nel secondo semestre dell’anno, per sensibilizzare sui casi – purtroppo sempre più frequenti – di truffe ai danni degli anziani.

Durante gli appuntamenti, di due ore ciascuno, saranno mostrati filmati esemplificativi dei vari tipi di truffa che vengono attuati e sarà distribuito un opuscolo in cui vengono indicati alcuni elementi utili per prevenire i tentativi di truffe, opuscolo che si rivolge sia alle potenziali vittime, sia ai loro parenti o amici nonché a tutti gli operatori pubblici e privati che, venendo a contatto a vario titolo con le persone anziane, possono assumere un ruolo nella prevenzione e nella tutela di questa categoria.

Lissone: incontri anti-truffa per gli anziani, anche adesivi da mettere agli ingressi dei condomini

Da ultimo, ai cittadini presenti saranno distribuiti adesivi promozionali (dove sono elencate semplici regole che l’anziano deve rispettare per evitare le truffe) da affiggere agli ingressi dei condomini della città. L’iniziativa risulta significativa per prevenire raggiri che molte volte non vengono riconosciuti in tempo dalle vittime, inconsapevoli delle situazioni più a rischio, e di conseguenza per assumere i comportamenti migliori per sventare la minaccia.