Agrate Brianza, incidente stradale a mezzanotte sulla Sp13: due feriti, uno è molto grave

Due feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi, portato in codice rosso all’ospedale di Monza (il secondo, comunque grave, trasferito in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano), in uno scontro frontale tra due auto poco dopo mezzanotte, tra sabato 10 e domenica 11 febbraio ad Agrate Brianza, lungo la Sp13, all’altezza dell’uscita per il Centro direzionale.

Agrate Brianza, scontro tra due auto sulla Sp13: sul posto personale paramedico e vigili del fuoco

L’urto è stato violentissimo. Sul posto il 118 ha inviato personale paramedico a bordo di due ambulanze e due automediche. Presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con un’autopompa da Vimercate e un carro fiamma da Lissone oltre che una pattuglia dei carabinieri.