Incidente stradale a Cesano, motociclista 20enne incastrato sotto un furgone: è grave

Un ventenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo un incidente stradale accaduto attorno alle 17 a Cesano Maderno, in piazza Monte Bianco. Secondo quanto riferisce la Agenzia emergenza urgenza, sarebbe avvenuto uno scontro la moto, condotta dal 20enne, e un furgone per il trasporto di disabili.

Dal Comando provinciale dei vigili del fuoco dicono che il giovane è rimasto incastrato sotto il furgone tanto che è stato necessario utilizzare dei cuscini di sollevamento pneumatici ad alta pressione per estrarlo e soccorrerlo sul luogo dell’incidente prima del trasporto all’ospedale. Sul posto presenti squadre con un’autopompa da Desio ed un carro fiamma da Seregno Volontari.

Incidente stradale a Cesano: il motociclista ha riportato traumi multipli

Il motociclista, precisa Areu, ha subìto “traumi multipli” ed è stato soccorso da personale inviato dal 118 con un’ambulanza e un’automedica. Presente anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire con esattezza quanto accaduto, in fase di accertamento.