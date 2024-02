Ubriaco va a sbattere contro un’auto di scuola guida. È successo a Limbiate alla rotatoria di via Tolstoj e , per fortuna non ci sono stati feriti.

Limbiate: ubriaco al volante travolge l’auto della scuola guida, tasso 5 volte superiore al consentito

Venerdì ad accertare la dinamica e le responsabilità del sinistro sono stati gli agenti di Polizia locale di Limbiate che, intervenuti sul posto per i rilievi, si sono trovati di fronte limbiatese di 34 anni alla guida di una Yaris in evidente stato di alterazione. L’uomo, condotto in comando, è stato sottoposto al test alcolemico che ha evidenziato la positività con un tasso 5 volte superiore al consentito.

Limbiate: ubriaco al volante travolge l’auto della scuola guida, patente ritirata e veicolo sequestrato

Deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, al limbiatese è stata ritirata la patente ed è stato sequestrato il veicolo. L’uomo è risultato responsabile dell’incidente.

È andato a sbattere contro un’auto al volante della quale, assistita da un istruttore, si trovava una giovane impegnata in una lezione di scuola guida. Nessuno dei coinvolti è risultato ferito, risultano solo danni ai mezzi.