Muggiò: sbatte contro una casa, sull’auto rubata ha 5mila euro in monete

Ha fatto un incidente stadale a Muggiò, è finito denunciato per ricettazione. Protagonista un diciannovenne della provincia di Pavia che lunedì era con una Golf prima si è fatto notare per alcune manovre spericolate e poi è finito contro la recinzione di un’abitazione.

Muggiò: sbatte contro una casa, in auto ha 5mila euro in monete. Indagini in corso

Immediato l’intervento dei carabinieri che l’hanno fermato mentre cercava di allontanarsi a piedi. Non ci hanno messo molto a scoprire che l’auto era stata rubata all’inizio di gennaio a Modena: nel bagagliaio sono stati ritrovati diversi strumenti da scasso e decine di sacchetti di monete di vario taglio per un totale di quasi 5mila euro. Il veicolo è stato restituito, mentre sono in corso le indagini per stabilire la provenienza del denaro.