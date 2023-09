Accoltellò il calciatore Pablo Marí ad Assago, condannato a 19 anni e 4 mesi

È stato condannato a 19 anni e 4 mesi di reclusione l’uomo che aveva accoltellato sei persone al centro commerciale di Assago nell’ottobre 2022: tra loro c’era anche il calciatore del Monza Pablo Marí, colpito a una spalla.

Accoltellò sei persone ad Assago: una persona era morta

Alessandro Tombolini era accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni: una persona era morta e due erano state ferite gravemente. Il difensore del Monza era poi stato operato e aveva affrontato un stop di oltre tre mesi, prima di poter ritornare in campo a gennaio 2023.

Accoltellò sei persone ad Assago: il pm aveva chiesto 20 anni

La sentenza lunedì 18 settembre nel processo abbreviato. Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni, senza attenuanti generiche.

Per l’imputato il giudice, sempre come chiesto dalla Procura, ha disposto anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni a pena espiata.

Accoltellò sei persone ad Assago: i risarcimenti

Il giudice ha stabilito un risarcimento di 30mila euro per il padre della vittime, un dipendente del supermercato, e di 15mila euro per Pablo Marí e le altre vittime di tentato omicidio e lesioni.

Tombolini resta, almeno fino a quando la sentenza non diverrà definitiva, in una comunità protetta in regime di domiciliari. Una perizia nel processo aveva stabilito che al momento dei fatti, comunque, era capace di intendere e volere, anche se soffre di disturbi psichici.