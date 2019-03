Vento forte: a Monza e Brianza decine di chiamate a soccorsi e vigili del fuoco - FOTO Decine di chiamate ai soccorsi in tutta la Brianza per il vento forte che soffia dal pomeriggio di lunedì con picchi in serata fino a 60 chilometri all’ora. Segnalati alberi e cartelli pubblicitari caduti e o pericolanti.

Decine di chiamate ai soccorsi in tutta la Brianza per il vento forte che soffia dal pomeriggio di lunedì con picchi in serata fino a 60 chilometri all’ora. Segnalati alberi e cartelli pubblicitari caduti e o pericolanti. A Monza una pianta è caduta in viale Brianza, tra porta Monza e il Serrone, sulla recinzione del parco e si è resa necessaria la chiusura al traffico di una corsia della carreggiata.

In via Sgambati una pianta è caduta su due auto parcheggiate: nessun ferito, strada temporaneamente chiusa e protezione civile sul posto per la rimozione.

A Correzzana in via Principale strada bloccata a causa di un albero che si è appoggiato sui cavi di collegamento dei pali della luce: necessario l’intervento dei vigili del fuoco , sul posto anche i carabinieri di Besana in Brianza.

A Seregno segnalata una pianta spezzata in via Messina, un palo pericolante in via Montello e un cartellone pubblicitario pericolante all’uscita della Statale 36 a San Salvatore. Pianta caduta in via Mazzini a Desio, la polizia locale invita a prestare attenzione.

