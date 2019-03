Muggiò: danni vento in via Confalonieri (Foto by Cristina Mariani)

Vento forte a Muggiò: in via Confalonieri una parte di tetto crolla sulle auto in sosta Momenti di paura lunedì sera verso le 19 a Muggiò, alla Taccona, quando per il forte vento si è sollevato un quarto di tetto di una palazzina di cinque piani di via Confalonieri ed è crollato in mezzo alla strada sulle auto parcheggiate, tra cui quella di don Alessandro Maggioni.

Momenti di paura lunedì sera verso le 19 a Muggiò, alla Taccona, quando per il forte vento si è sollevato un quarto di tetto di una palazzina di via Confalonieri, un edificio di cinque piani di fronte all’oratorio Regina Immacolata che al piano terra ospita varie attività.Le raffiche di vento hanno sollevato la copertura di tetto fatta di pannelli coibentati che volteggiando nell’aria è caduta in mezzo alla strada e su un paio di macchine parcheggiate tra cui l’automobile di don Alessandro Maggioni.

GUARDA LE FOTO DI MONZA E BRIANZA



Muggiò: danni vento in via Confalonieri, i soccorsi

(Foto by Cristina Mariani)



Sul posto, per l’emergenza è arrivata subito la polizia locale, nonostante avesse già finito il proprio turno di servizio, e ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza sotto la guida dal comandante Marco Beccalli.



Muggiò: danni vento in via Confalonieri

(Foto by Cristina Mariani)

I pedoni che sono stati dirottati per le vie più interne e la gente che si affacciava ai balconi è stata invitata a rimanere in casa. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Transennato il tratto di strada e deviato il percorso degli autobus sulla parallela via Carlo Marx. Anche il sindaco Maria Fiorito si è recato sul posto per accertarsi della situazione. Intervenuta anche la Croce Rossa locale che ha portato tè caldo e un piccolo supporto di vivere per tutti gli operatori che hanno continuato le operazioni fino a tarda sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA