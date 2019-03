Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: vigili del fuoco all’Ipsia per il tetto danneggiato dal vento È durato per tutta la sera di lunedì l’intervento dei vigili del fuoco alla scuola Ipsia Meroni di Lissone per mettere in sicurezza una lamiera del tetto divelta da vento forte.

Lissone vento intervento all'Ipsia Meroni - foto inviata da Luca Levati su facebook

L’allarme è scattato intorno alle 20 e passata la mezzanotte l’intervento era ancora in corso. L’incrocio tra le vie Stoppani e Alfieri è rimasto chiuso per il tempo delle operazioni.



Nella serata di lunedì sono state decine le chiamate ai soccorsi da tutta la Brianza per i danni causati dalle folate di vento che hanno toccato anche i 60 chilometri orari.



