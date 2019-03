Danni vento a Sovico, albero caduto in viale Brianza, dove sta sorgendo la nuova pista ciclabile (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Vento forte a Sovico: un pino si abbatte sulla nuova pista ciclabile Un pino si è abbattuto lunedì sera a causa del vento su viale Brianza, la strada che dal centro di Sovico porta ad Albiate, all’altezza della nuova pista ciclabile, in via di realizzazione, a ridosso della scuola primaria. Nessun ferito.

Un pino si è abbattuto lunedì sera su viale Brianza, la strada che dal centro di Sovico porta ad Albiate. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. Grande paura, ma nessun danno per i disagi arrecati dal forte vento. A destare preoccupazione a Sovico, è stato l’episodio registratosi in centro lungo la principale arteria di collegamento stradale. Un grosso pino si è abbattuto in viale Brianza, all’incrocio con via Micca, in un punto particolarmente trafficato. L’episodio si è verificato poco dopo le 20. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, presente anche il sindaco di Sovico, Alfredo Colombo.

Nella mattinata di martedì, si sono svolte le operazioni di sgombero e pulizia, col taglio delle fronde. Il pino si è abbattuto all’altezza della nuova pista ciclabile, in via di realizzazione, a ridosso della scuola primaria. Sempre a Sovico, un’altra pianta è crollata al suolo, anche qui senza danni, in via Turati, a ridosso del parchetto pubblico. Infine, lungo la provinciale Monza- Carate, al confine con Albiate, il vento ha reso pericolante un enorme pannello - insegna di un’azienda sovicese - prontamente messo in sicurezza.



