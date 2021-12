Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Carlotta Perego (Foto by Fabrizio Radaelli)

Le notizie del 2021: cosa avete letto di più su ilCittadinoMb.it (e sui social) La classifica delle dieci notizie più cliccate in un anno sul CittadinoMb. Con un ritorno dal 2020, il caso delle Ffp2, il vaccino monzese e Carlotta Perego celebrata da Forbes.

Il 2020 era stato indiscutibilmente l’anno della pandemia. E il 2021? Lo stesso. Nella top ten del CittadinoMb spiccano ancora gli articoli legati all’emergenza coronavirus, ma gli aggiornamenti in tempo reale hanno lasciato spazio alle storie.

Senza dimenticare comunque i dpcm del governo Conte.

Al primo posto delle notizie più lette il caso delle mascherine Ffp2 “con il marchio CE 2163” , pubblicata a marzo 2021: polemiche e preoccupazioni per la loro presunta inefficacia dopo alcune inchieste giornalistiche sulla loro capacità di protezione nei confronti del virus.

In classifica anche la posizione del fornitore delle mascherine e la spiegazione del “perché sono sicure” .

Un argomento che tra l’altro è d’attualità dopo l’ultimo decreto del governo Draghi, che ha imposto le mascherine più protettive per diverse attività al chiuso (trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, cinema, teatri, musei, eventi sportivi al chiuso e negli stadi).

In una graduatoria ancora segnata dal covid o da argomenti correlati, sul podio sono finite però due storie pubblicate a maggio e a marzo che si sono guadagnate anche visibilità sui social con condivisioni e commenti: la storia del proprietario di un appartamento all’ultimo piano che ha chiesto consigli all’avvocato (una delle rubriche avviate con l’anno nuovo) per una vicenda di condominio legata all’impermeabilizzazione del terrazzo.

E la mamma che, da troppo tempo senza un lavoro , è stata aiutata dal figlio (in Corea) con un annuncio su Linkedin che ha prodotto una pioggia di offerte.

Al quarto posto il ritorno del dpcm: “Cosa si può fare in zona arancione” , pubblicato a novembre 2020, resta uno dei pezzi più letti anche nell’anno nuovo perché una guida per districarsi tra le regole delle varie “zone colorate” si è rivelata anche utile, così come quello immediatamente successivo, di gennaio 2021: l’ultimo provvedimento del governo Conte .

Poi due storie di crisi, al quinto il proprietario dell’appartamento che da mesi non riceve il pagamento dell’affitto e chiede consiglio all’avvocato sul comportamento da tenere sulla dichiarazione dei redditi (maggio 2021).

E la chiusura a Seregno della storica Dell’Orto Addobbi , azienda familiare al servizio di Papi e vip per 115 anni che con il 2020 ha deciso di dire basta.

Uno spicchio di quartiere per proseguire: la riconversione del supermercato U2 di via Marsala a Monza e l’arrivo del punto vendita Il Viaggiatore goloso (febbraio 2021) che tanti interrogativi aveva suscitato sui social nel momento della chiusura dell’attività per lavori.

Nella top 10 anche Carlotta Perego, nona: il ritratto pubblicato a marzo della monzese di 27 anni, autrice di “Cucina Botanica”, inserita da Forbes tra i cento under 30 che saranno “leader del futuro” .

Infine l’annuncio, a febbraio 2021, che Monza era pronta alla produzione del vaccino anticovid grazie all’accordo di uno dei colossi farmaceutici con una delle aziende del territorio . Una notizia confermata un mese dopo con la collaborazione tra Pfizer-BioNTech e Thermo Fisher Scientific con sede in viale Stucchi.

Sui social. La Brianza e il suo “Spelacchio” tra gli articoli che hanno ricevuto più like e commenti sulla pagina facebook ufficiale del Cittadino .

Una storia di Natale, se vogliamo, pubblicata all’inizio di dicembre per raccontare l’albero di Lesmo protagonista involontario di una decorazione luminosa tra il naif e lo sfortunato (e poi sistemato in due successivi interventi). Se Spelacchio è piaciuto, l’articolo con la maggiore copertura è stato quello sulla vendita del Magic Movie di Muggiò e i progetti per la riqualificazione dell’area.

Su Instagram vince la foto della ruota panoramica installata in largo Mazzini per il Christmas Monza, davanti al trionfo della Nazionale di calcio agli Europei nella finale di Londra: Matteo Pessina che alza la coppa in un tripudio di fuochi d’artificio.

