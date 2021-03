Ha 27 anni, è di Monza e per Forbes è tra i cento under 30 che saranno “leader del futuro”: chi è Carlotta Perego Carlotta Perego, 27 anni di Monza, è stata inserita da Forbes Italia nella speciale classifica dei cento under 30 che saranno i “leader del futuro”.

Ventisette anni, influencer, la monzese Carlotta Perego è stata inserita da Forbes Italia tra i 100 under 30 che saranno i “leader del futuro”. Tra le 20 categorie scelte per la classifica 2021 - pubblicata sul numero di marzo della rivista - il volto di “Cucina Botanica” è finito nella nuova categoria “social media”. Con 371mila iscritti al canale YouTube e 435mila follower su Instagram, Cucina Botanica è un luogo alla scoperta della cucina vegetale: non solamente attraverso videoricette vegane, ma anche grazie a contenuti sui temi della sostenibilità e dell’alimentazione. Non è tutto. Il libro di Carlotta “Cucina botanica. Vegetale, buona e consapevole”, edito da Gribaudo nel novembre 2020, è stato un vero successo. Basti dire che ancora oggi è al terzo posto tra i libri di cucina “bestseller” di Amazon.

Ma chi è Carlotta? Laureata in design, ha lavorato nella moda come buyer assistant per un brand di lusso. Ha cambiato rotta nel 2017, quando è volata a Los Angeles per diplomarsi in cucina vegetale nella scuola di Matthew Kenney, chef di fama mondiale in materia di crudismo e plant-based philosophy. Ha lavorato come insegnante di cucina vegetale a Barcellona e a Milano. Vegana da diversi anni e amante della natura, l’approccio di Carlotta sui propri canali è gentile, positivo e pacato, rivolto non solo a chi segue una dieta vegetariana o vegana ma, soprattutto, a chiunque sia interessato ad avviare uno stile di vita più sostenibile, attento e consapevole.

A settembre 2020, “Cucina Botanica” è arrivata seconda nella classifica dei Top Food Influencer italiani su Instagram secondo Buzzoole Rankings. Relativamente al suo piazzamento nella classifica degli under 30 di Forbes «non sapevo nulla, non me l’aspettavo, questa scoperta è stata un momento veramente surreale» ha commentato Carlotta in un post sul profilo Instagram di Cucina Botanica. Ha ringraziato tutta la propria community spiegando che «per me questo non è tanto un riconoscimento a me come Carlotta, ma a tutto quello che c’è dietro Cucina Botanica: senza di voi, senza i vostri consigli, gli spunti, i continui scambi di opinioni e di sapere, non sarei mai stata in quell’elenco». Che al di là di una sterile classifica, parla di un riconoscimento «ottenuto insieme: proprio noi che, qui, parliamo di un argomento difficile e di nicchia come l’alimentazione vegetale. Il che fa intuire che, forse, pezzettino dopo pezzettino, il mondo si può cambiare».

