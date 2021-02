Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Monza arriva il “Viaggiator Goloso”, il nuovo supermercato con i dolci firmati dal maestro Pica Pronto ad aprire i battenti, dal 17 febbraio, in via Marsala 41. Il nuovo store nasce dopo la conversione di un punto vendita U2. Nei quasi mille metri oltre alla linea top di gamma di Unes, troveranno spazio i prodotti ecologici e quelli per una spesa più conveniente.

Conto alla rovescia per il nuovo punto vendita a insegna il Viaggiator Goloso che aprirà i battenti domani, 17 febbraio, in via Marsala, 41 a Monza. Il nuovo store nasce dopo la conversione di un punto vendita U2. La chiusura del supermercato, avvenuta durante le festività natalizie, era stata al centro dell’attenzione di molti abitanti della zona che avevano intavolato conversazioni sui social per chiedersi quale sarebbe stato il futuro del punto vendita sorto dove un tempo aveva sede uno stabilimento della storica azienda Cgs.

Alcuni residenti si erano recati a verificare di persona quanto stesse accadendo. Ora tutti i dubbi sono stati fugati. Il supermercato, completamente rinnovato, è pronto per aprire. Su una superficie di quasi mille metri quadrati destinati alla vendita troveranno spazio corridoi e corner diversi per accompagnare i clienti alla scoperta dei sapori più autentici e genuini. Diverse le linee di prodotti: oltre alla linea top di gamma di Unes, troveranno spazio i prodotti ecologici e quelli per una spesa più conveniente.

Una curiosità: nel reparto pasticceria saranno in vendita croissant, dolci e dessert firmati dal maestro Massimo Pica. Buone notizie per gli studenti universitari che potranno beneficiare ancora dello sconto del 10% su tutta la spesa. All’esterno saranno presenti le pratiche colonnine per ricaricare il proprio cellulare e, grazie alla presenza del Locker dedicato, sarà possibile ritirare comodamente gli acquisti effettuati su Amazon.it.

