Elezioni, il live blog delle Amministrative 2018 in Brianza Domenica 10 giugno 2018, urne aperte in otto Comuni della provincia di Monza e Brianza per le elezioni Amministrative. Il live blog del Cittadino.

Domenica 10 giugno 2018, urne aperte in otto Comuni della provincia di Monza e Brianza per le elezioni Amministrative: si vota per il sindaco e il consiglio comunale a Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno, Seveso, Cogliate, Lazzate e Macherio. Il Live blog del Cittadino (che, come sempre, si legge dal basso verso l’alto: la prima notizia è la più recente).

Ore 7.30 Trenta candidati sindaco per otto Comuni: ecco chi sono in trenta schede e i nomi dei candidati al consiglio comunale. LEGGI qui

Ore 7 Urne aperte: si vota solo oggi dalle 7 alle 23. La Brianza elegge al primo turno i sindaci di Cogliate, Lazzate e Macherio, paesi con meno di 15mila abitanti. Tutti gli altri sono a rischio ballottaggio, il 24 giugno.

Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. L’elettore riceve una scheda elettorale di colore azzurro con i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco e i simboli della lista o delle liste a collegate. LEGGI qui

