AMMINISTRATIVE 2018: LA BRIANZA AL VOTO Otto Comuni al voto in Brianza il 10 giugno 2018, 30 candidati sindaco in 30 schede. Ecco chi corre per la fascia tricolore di Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno, Seveso, Lazzate, Cogliate e Macherio .

Otto Comuni al voto in Brianza il 10 giugno 2018, 30 candidati sindaco in 30 schede (in ordine alfabetico). Ecco chi corre per la fascia tricolore di Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno (attualmente commissariato per l’indagine per presunte infiltrazioni mafiose nella macchina comunale) e Seveso, che hanno più di 15mila abitanti e possono andare al ballottaggio del 24 giugno; poi Lazzate, Cogliate e Macherio. Si vota dalle 7 alle 23.

Gli elettori sono 133.517 in tutto. Il Comune più grande è Seregno (36.347 elettori potenziali), seguono Brugherio (27.166), Seveso (18.435), Nova Milanese (18.055) e Carate Brianza (14.290).

Tra i più piccoli Cogliate e Lazzate, rispettivamente 6.894 e 6.417 votanti potenziali, e Macherio, che ne ha 5.913: avranno il sindaco al primo turno.

BRUGHERIO (+ 15mila)

Identikit candidati Brugherio: Roberto Assi

Identikit candidati Brugherio: Massimiliano Balconi

Identikit candidati Brugherio: Christian Canzi

Identikit candidati Brugherio: Marco Troiano

CARATE BRIANZA (+ 15mila)

Identikit candidati Carate Brianza: Giancarlo Grion

Identikit candidati Carate Brianza: Francesco Paoletti

Identikit candidati Carate Brianza: Marco PIpino

Identikit candidati Carate Brianza: Luca Veggian

NOVA MILANESE (+ 15mila)

Identikit candidati Nova Milanese: Massimo Cattaneo

Identikit candidati Nova Milanese: Fabrizio Pagani

Identikit candidati Nova Milanese: Eugenio Pizzigallo

Identikit candidati Nova Milanese: Andrea Romano

SEREGNO (+ 15mila)

Identikit candidati Seregno: Ilaria Cerqua

Identikit candidati Seregno: Simone Crinò

Identikit candidati Seregno: Francesco Formenti

Identikit candidati Seregno: Carlo Mariani

Identikit candidati Seregno: Tiziano Mariani

Identikit candidati Seregno: Alberto Rossi



SEVESO (+ 15mila)

Identikit candidati Seveso: Luca Allievi

Identikit candidati Seveso: Paolo Butti

Identikit candidati Seveso: Antonio Cantore

Identikit candidati Seveso: Clemente Galbiati

COGLIATE (- 15mila)

Identikit candidati Cogliate: Andrea Basilico

Identikit candidati Cogliate: Ivan Basilico

Identikit candidati Cogliate: Vincenzo di Paolo

LAZZATE (-15mila)

Identikit candidati Lazzate: Andrea Fenocchio

Identikit candidati Lazzate: Loredana Pizzi

MACHERIO (- 15mila)

Identikit candidati Macherio: Federico Ferrario

Identikit candidati Macherio: Mariarosa Redaelli

Identikit candidati Macherio: Silvano Resnati

