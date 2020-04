Coronavirus, gli aggiornamenti di venerdì 3 aprile: Carate cerca volontari, tende pre-triage anche a Vimercate Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per venerdì 3 aprile 2020.

Ore 18. La Regione Lombardia in serata conferma la curva “positiva”, in Brianza aumento di positivo in linea, ma peggiore a Monza città. Sono stati fatti, in generale, più tamponi. QUI si trovano tutti i numeri.

Ore 16.50. Anche Synlab, che controlla il Cam di Monza, al servizio dell’emergenza: il laboratorio per i tamponi.

Ore 16.30. Quadruplicati i posti letto all’ospedale di Vimercate: ecco la notizia.

Ore 16. Anche BBQ All stars di Lissone continua il suo impegno per il personale sanitario. “Dopo averlo fatto per il Policlinico di Monza, l’ospedale San Gerardo, non potevamo mancare l’appuntamento con la clinica Zucchi di Monza anche loro impegnati in prima linea per combattere questo nemico chiamato #covid_19 un ringraziamento a tutti i medici infermieri gli operatori gli assistenti che lavorano ogni giorno duramente”.

Ore 15.30. Assolombarda prende posizione sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ecco le parole di Aldo Bonomi.

Ore 15.15. Anche la Novavision di Misinto aiuta il sistema sanitario: azienda specializzata in apparecchiature biomedicali, ha messo a disposizione delle Asst Rhodense, Monza, San Carlo e San Paolo di Milano, tutti i saturimetri disponibili in azienda, “utili per la diagnosi e il monitoraggio di pazienti con sospetto di contagio da Covid-19 o già in terapia”. «Siamo vicini alle esigenze del nostro territorio e speriamo di aver aiutato con questo piccolo gesto le strutture sanitarie in continua emergenza» commenta Danilo Crapelli, AD di Novavision.

Ore 15. Sono i 45 contagiati nel Comune di Giussano: di questi 14 sono stati dimessi dall’ospedale, ma il Comune segnala anche 9 vittime.

Ore 14. Il presidente della Regione Attilio Fontana, i 100 milioni donati alla Lombardia e ai suoi ospedali, il test di Pavia, l’allerta per Pasqua. QUI l’articolo e di seguito il video

Ore 13. Il Comune di Monza ha pubblicamente ringraziato la grande distribuzione per l’impegno di queste settimane nell’emergenza, tra prodotti destinati al Comune e corsie preferenziali per i volontari dell’assistenza domiciliare. Ecco l’articolo.

Ore 12.40 Le valvole Charlotte che trasformano le maschere da snorkeling in respiratori: leggi qui come sono nate (e la Brianza c’entra).

Le valvole Charlotte

Ore11.45 Il coronavirus non ferma spacciatori e consumatori al Parco delle Groane: polizia provinciale al lavoro per i controlli: qui la notizia.

Ore 11.20 Quindici agenti di polizia provinciale e oltre 400 volontari di protezione civile sono impegnati a garantire presidi di sicurezza. La Provincia ha acquistato 6000 mascherine chirurgiche e 4000 mascherine Fpp2 che saranno distribuite ai Comuni al termine della raccolta del fabbisogno in relazione al numero degli abitanti.

Ore 11 La Provincia segnala che 26 volontari della protezione civile hanno montato 4 tende pneumatiche all’esterno del pronto soccorso di Vimercate come area di pre-triage, così come era accaduto a Monza. Servono per “differenziare i percorsi di accoglienza dei pazienti riducendo il rischio di contagio. All’interno delle tende sono state disposte poltrone e lettini per dare accoglienza ai pazienti”. Ci hanno lavorato volontari di Vimercate, Burago, Busnago, Carate. Il Politecnico di Milano ha donato 80 fusti con 30 litri di disinfettante che saranno distribuiti alle diverse associazioni per permettere ai volontari di svolgere i servizi assegnati in sicurezza.

Ore 10 Il sindaco di Carate, Luca Veggian, nella serata di giovedì 2 aprile ha aggiornato sulla situazione nel Comune (“Il numero delle persone risultate positive al Covid-19 sale a 43, mentre 53 sono in sorveglianza attiva”) sottolineando che la curva rallenta e quindi la popolazione sta seguendo le regole. Ha anche e soprattutto invitato a farsi avanti come volontari per le necessità dell’emergenza: “È necessario iscriversi chiamando il numero 0362987362, un operatore vi illustrerà come procedere”.

Ore 9.40 In una nota la Lega ha fatto sapere che il segretario nazionale Matteo Salvini stata contattando i sindaci “per conoscere i problemi e le richieste del territorio nelle settimane di emergenza da Covid19”. In Brianza colloqui telefonici con Luca Santambrogio (Meda), che è anche presidente della Provincia, Barbara Magni (Sovico), Marco Citterio (Giussano), Mauro Capitanio (Concorezzo), Roberto Crippa (Ceriano Laghetto).

Ore 9.10 Ci sono altre due vittime a Seregno per le conseguenze del nuovo coronavirus: il totale delle morti nel Comune è 11, con 92 persone positive al tampone e e 121 in sorveglianza. Sei quelle dimesse.

