Coronavirus, i dati di venerdì 3 aprile: +141 positivi in Brianza, a Monza sono aumentati di 52 La Regione comunica i dati dell’epidemia di coronavirus in Lombardia: in Brianza sono 141 in più, 52 dei quali nella città di Monza. La curva comunque per l’assessore Gallera è «ancora positiva».

«Numeri ancora positivi» ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia aprendo la conferenza stampa quotidiana in cui ha dato conto dei dati sul contagio da coronavirus in Lombardia. E tali sono, anche se ora il fronte serio è quello di Milano - la Città metropolitana ha superato ormai le province di Bergamo e Brescia, complice l’alta densità abitativa - e nonostante Monza debba registrare un aumento di 141 tamponi positivi, 52 dei quali nella sola Monza, il numero più importante da giorni.

«Sono stati fatti anche più tamponi» ha ricordato Gallera confermando il cambio di rotta recente sulle analisi: i positivi delle ultime 24 ore sono 1.455 in più, su un totale di 6.765 tamponi. In tutto i positivi finora sono stati 47.520, i ricoverati sono però cresciuti solo di 40 persone e in terapia intensiva 30. Rimane alto e serio il numero di morti: 8.311 in tutto, 351 solo nell’ultimi giorno.

L’infermiera Elena Pagliarini all’ospedale di Cremona in una foto simbolo dell’epidemia

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha presentato il contributo arrivato dall’infermiera Elena Pagliarini, la professionista passata sulle cronache riversa per la fatica sulla tastiera del computer al lavoro, all’ospedale di Cremona: è risultata poi positiva, ma è stata dimessa, e ha mandato un contributo audio per dire ricordare “i pazienti che ce l’hanno fatta e ce la fanno. Oggi torna alla vita di tutti i giorni più forte e guerriera di prima. Andrà tutto bene” ha detto.

L’infermiera Elena Pagliarini uscita dall’infezione

In generale, dice la Regione, il dato generale in Lombardia è di stabilizzazione del contagio e di miglioramento delle condizioni di pressione sui pronto soccorso degli ospedale, con riduzione complessiva dei ricoveri. «Dati confortanti, evidenziano che lo sforzo funziona, ma non bisogna allentare nonostante le giornate siano belle, piacevoli, di sole: è il momento di dimostrare di resistere» ha detto Galleria.

I dati ufficiali di Regione Lombardia per Provincia:

Bergamo: 9.315 (+144)

Ieri: 9.171 (+132), l’altro ieri: 9.039 (+236) e nei giorni precedenti: 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

Brescia: 9.014 (+257)

Ieri: 8.757 (+159), l’altro ieri: 8.598 (+231) e nei giorni precedenti: 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247, (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

Como: 1.256 (+51)

Ieri: 1.205 (+48), l’altro ieri: 1.157 (+56) e nei giorni precedenti: 1.101 (+40), 1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

Cremona: 4.097 (+123)

Ieri: 3.974 (+33), l’altro ieri: 3.941 (+72)e nei giorni precedenti: 3.869 (+81) 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

Lecco: 1.594 (+42)

Ieri: 1.552 (+36), l’altro ieri: 1.516 (+46) e nei giorni precedenti: 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

Lodi: 2.214 (+25)

Ieri: 2.189 (+32), l’altro ieri: 2.157 (+41) e nei giorni precedenti: 2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

Monza e Brianza: 2774 (+141)

Ieri: 2.633 (+90), l’altro ieri: 2.543 (+81) e nei giorni precedenti: 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

Milano: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano città (+166)

Ieri: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano città (+203), l’altro ieri: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano città, e nei giorni precedenti: 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano città, 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano città (+154), 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261), 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

Mantova: 1.884 (+102)

Ieri: 1.782 (+46),l’altro ieri: 1.736 (+48) e nei giorni precedenti: 1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

Pavia: 2.331 (+46)

Ieri: 2.285 (+105), l’altro ieri: 2.180 (+47) e nei giorni precedenti: 2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

Sondrio: 537 (+20)

Ieri: 517 (+33), l’altro ieri: 484 (+14) e nei giorni precedenti: 470 (+24), 446 (+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

Varese: 1.085 (+83)

Ieri: 1.002 (+65), l’altro ieri: 937 (+44) e nei giorni precedenti: 893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

