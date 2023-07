Serie D: Criscitiello torna alla Folgore Caratese, proprietà a Sportitalia

La US Folgore Caratese ha una nuova proprietà: si tratta di Sportitalia, società editrice su scala nazionale che si occupa anche di gaming, raccolta pubblicitaria e organizzazione eventi. Sportitalia sarà anche il main sponsor della Folgore Caratese in un progetto che abbraccia tutti: dalla Scuola Calcio al Settore Giovanile, fino alla Prima Squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.

Serie D: Criscitiello già presidente dal 2016 al 2022

Il proprietario di Sportitalia, Michele Criscitiello, tornerà dunque alla guida del club in cui dal 2016 al 2022 aveva ricoperto la carica di presidente. Ma questa volta occupandosi di tutta la società e delle strutture.

Serie D: manifestazione d’interesse per gestione pluriennale di centro sportivo e stadio

Sportitalia fa presente che ha depositato, nei giorni scorsi con la collaborazione dello studio legale DCF Legal di Bergamo, una manifestazione di interesse per la gestione pluriennale del centro sportivo (al comune di Verano Brianza) e dello stadio (al comune di Carate Brianza). Il budget riservato alla riqualificazione dei due impianti è rilevante per far sì che “Sportitalia Village” diventi il centro sportivo più grande della Lombardia aperto al pubblico, 7 giorni su 7.

Previsti collegamenti televisivi quotidiani con Verano e Carate Brianza. Obiettivo: unire le due realtà e far sì che nasca una grande famiglia. I bambini del Settore Giovanile passeranno da 350 a 650.

Nelle prossime ore, invece, sarà ufficializzato il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Serie D: Folgore Caratese, la storia

L’Unione Sportiva Folgore Caratese Asd, fondata nel 1908, è attiva calcisticamente dal 1909, ed è una delle società sportive più antiche della Brianza (preceduta solo dalla Pro Lissone fondata nel 1901 e dalla Pro Victoria Monza attiva dal 1906). Nella sua storia la società vanta quale massimo successo la partecipazione a 9 campionati di Serie C.