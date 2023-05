Calcio Serie D: la Folgore farà ricorso al Coni dopo la sconfitta a tavolino con Città di Varese

Terzo atto del più chiacchierato playout in calce alla partita Folgore Caratese – Città di Varese. Dopo la sentenza della Corte d’Appello che ha assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 alla squadra varesina, la società Folgore Caratese presenterà ricorso avverso a questa decisione al Coni Collegio di Garanzia dello Sport.

Calcio Serie D: la Folgore e la vittoria sul campo

“Certo faremo controricorso in terzo grado con lo studio Avv. Francesca Auci e ci presenteremo al Coni. – aggiunge Mauro Borghetti, direttore sportivo della società presieduta da Giorgio Borgonovo – La salvezza l’abbiamo conquistata sul campo con una importante prestazione. Di certo domenica scorsa c’era a Carate un arbitro che ha dato il suo benestare per giocare. Poi sul campo siamo stati bravi e meritevoli di salvezza”. Appunto il campo (con il risultato di due reti a zero a favore della Folgore Caratese firmate da Hyka e da Calacoci), quindi sono seguiti, in rapida successione, il verdetto del Giudice Sportivo e la sentenza della Corte d’Appello Nazionale della Figc.

Calcio Serie D: la Folgore e il Collegio di Garanzia

Ora si dovrà aspettare solo l’ultimissima parola del Coni Collegio di Garanzia dello Sport per scrivere la parola fine alla telenovela del playout. Che il caso più chiacchierato in appendice alla regular season della Serie D avrebbe continuato a far parlare di sé era chiaro già dopo il primo ricorso del Città di Varese respinto dal Giudice Sportivo. Un reclamo fondato su diverse argomentazioni che non avevano convinto lo stesso Giudice, tanto da convalidare il risultato del campo ma non di bloccare le iniziative del Città di Varese che aveva presentato immediato ricorso alla Corte d’Appello Nazionale della Figc. E venerdì 19 maggio nell’udienza tenutasi in videoconferenza la Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso della società biancorossa relativo ad alcune anomalie del centro sportivo di Carate B.za e di assegnare la vittoria per 3-0 al Città di Varese, che quindi si è salvato, mentre la Folgore Caratese è stata retrocessa in Eccellenza.