Calcio, la corte d’appello accoglie il ricorso del Varese: la Folgore Caratese è in Eccellenza

La partita tra Folgore Caratese e Città di Varese è stata etichettata come quella delle “carte bollate”. Con questa procedura la Corte d’appello federale ha accolto il ricorso della società biancorossa relativo all’altezza delle porte del centro sportivo di Carate Brianza, cancellando il 2-0 per i brianzoli sul campo. La sentenza del secondo grado della giustizia sportiva ha concesso la vittoria 3-0 a tavolino al Città di Varese, che è quindi salvo, mentre la Folgore Caratese è retrocessa in Eccellenza. Nella mattinata di venerdì 19 maggio i legali del Città di Varese e della Folgore Caratese sono stati ascoltati in udienza e nel pomeriggio è arrivata la comunicazione della decisione. Ora la Folgore Caratese potrà appellarsi al terzo grado della giustizia sportiva, il tribunale del Coni.

Corte d’appello: il dispositivo della sentenza

Questo il dispositivo: «A seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 280/CSA/2022-2023, proposto dalla società Città Di Varese in data 17 maggio 2023, avverso decisione in merito alla gara Folgore Caratese-Città di Varese del 14 maggio 2023; uditi l’avvocato Mattia Grassani e il presidente Stefano Amirante per la reclamante e l’avvocato Francesca Auci per la società Folgore Caratese; sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente dispositivo: accoglie il reclamo e, per l’effetto, infligge la sanzione della perdita della gara alla società Folgore Caratese con il punteggio di 0-3».