Pallavolo: Mint Monza ancora ko in campionato, vince Piacenza e arriva la Lube

La Mint Vero Volley Monza che viaggia imbattuta in Cev Champions League, non si sblocca in campionato. Nella seconda giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca, la prima squadra maschile del Consorzio ha perso con la Gas Sales Bluenergy Piacenza degli ex Galassi e Maar: 3-0 il finale con parziali di 25-21; 25-17; 25-19.

Pallavolo Mint Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley Pallavolo Mint Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Mint Monza ancora ko in campionato, mvp e top scorer

Non è servito il buon inizio di match di Rohrs e Szwarc, Piacenza si è presa rapidamente il comando imponendo il ritmo. Mvp della sfida Stephen Maar; per Monza in doppia cifra Szwarc (top scorer con 14 punti) e Rohrs (12 ).

Pallavolo: Mint Monza ancora ko in campionato, giovedì 26 dicembre arriva la Lube Civitanova

Giovedì 26 dicembre alle 17 Mint di nuovo in campo all’Opiquad Arena di Monza contro la Cucine Lube Civitanova.