Pallavolo, Champions League: Mint Monza batte il Fenerbahce

Seconda partita e seconda vittoria per la Mint Vero Volley Monza in Champions League. La prima squadra maschile del Consorzio ha espugnato Istanbul battendo il Fenerbahce per 3-0 con parziali di 23-23; 25-20; 25-23.

Pallavolo, Champions League: seconda vittoria, Mvp ancora Lawani

I brianzoli salgono così in vetta alla classifica della Pool B, consolidando un momento positivo in coppa (3-2 al debutto con Olympiacos) e in Superlega.

Mvp ancora il francese Ibrahim Lawani, già protagonista la scorsa settimana. In doppia cifra anche Zaytsev (15 punti) e Rohrs (13).

Pallavolo: domenica a Trento per la Superlega

Mint di nuovo in campo domenica 24 novembre per il campionato in trasferta a casa dell’Itas Trentino, seconda in classifica (ore 17).