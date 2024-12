Pallavolo, Champions League: terza vittoria su tre per la Mint Vero Volley

Prosegue netto il percorso della Mint Vero Volley Monza in CEV Champions League. In Germania, a casa della Helios Grizzlys Giesen, la prima squadra maschile del Consorzio, ha colto la terza vittoria dopo i successi contro Fenerbahçe e Olympiacos, e ha chiuso il girone di andata della Pool B in testa al girone. Vittoria sofferta, ma vittoria al tie-break 2-3 con parziali di 16-25, 25-22, 22-25, 25-21, 9-15.

Pallavolo Mint Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo, Champions League: Marttila Mvp

MVP del match è Marttila, protagonista nel terzo e quinto set e top scorer con 21 punti. Domenica 8 dicembre alle 18, campionato sul campo di Cisterna Volley per chiudere il girone di andata della Regular Season.

Pallavolo, Champions League: il commento di Ivan Zaytsev

«Siamo molto soddisfatti di aver conquistato anche questa terza vittoria in Champions League, che ci permette di rimanere imbattuti nel girone. Giocare qui non è stato semplice: i ragazzi del Giesen hanno dato tutto, sostenuti da un palazzetto gremito di tifosi. L’unico rammarico è non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, ma solo due punti. Ci godiamo questo successo, con la mente già rivolta alla prossima sfida contro Cisterna», ha commentato Ivan Zaytsev, schiacciatore MINT Vero Volley Monza.