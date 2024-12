Pallavolo, Champions League: quarta vittoria per la Mint Monza, Fenerbahce ancora ko

Quarta vittoria in CEV Champions League per la Mint Vero Volley Monza. Alla Opiquad Arena, la prima squadra maschile del Consorzio ha superato in quattro set (25-23; 25-21; 23-25; 25-20) la formazione turca del Fenerbahçe Medicana Istanbul e, replicando i tre punti strappati in Turchia, conferma la vetta della classifica della Pool B.

MVP della sfida l’opposto canadese Arthur Szwarc, autore di 24 punti; in doppia cifra per Monza anche Zaytsev (17) e capitan Thomas Beretta (10).

Pallavolo, Champions League: quarta vittoria per la Mint Monza, il commento di capitan Beretta

«Questa vittoria ci voleva come l’aria. Al di là di tutto, l’intensità che oggi tutti – dentro e fuori dal campo – hanno messo è stata incredibile. Dobbiamo ritrovare la strada anche in campionato. Oggi è stata davvero una bella prova, non scontata contro di loro. Stasera festeggiamo a dovere e ci godiamo questa vittoria», ha commentato il centrale Beretta.

Pallavolo, Champions League: quarta vittoria per la Mint Monza, la prossima partita

Sabato 21 dicembre alle 18 i ragazzi di Eccheli affronteranno al Pala Banca di Piacenza la Gas Sales Bluenergy degli ex Galassi e Maar per la seconda giornata di ritorno della Superlega Credem Banca.