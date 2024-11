Pallavolo: Mint Monza debutta in Champions League, in Brianza arriva l’Olympiacos

Una serata da mettere nel libro dei ricordi per la Mint Vero Volley Monza: giovedì 14 novembre, alla Opiquad Arena di viale Stucchi alle 20, la prima squadra maschile del Consorzio debutta in Champions League. Un esordio storico nella massima competizione europea per capitan Thomas Beretta e compagni.

Dall’altra parte della rete i greci dell’Olympiacos Piraeus (15 degli ultimi 16 titoli greci), ammessi dopo la vittoria nel terzo round di qualificazione. Le due formazioni non si sono mai affrontate prima.

Pallavolo: Mint Monza debutta in Champions League, gli avversari nella Pool B

I brianzoli di coach Eccheli si sono qualificati grazie alla splendida stagione 2023/24 conclusa con il secondo posto alle Finali Scudetto in campionato. Gli altri avversari nella Pool B sono i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen e i turchi del Fenerbahce Istanbul.

Pallavolo: Mint Monza debutta in Champions League, «ce la siamo guadagnata sul campo»

«Siamo davvero entusiasti di iniziare questo percorso in Champions League, soprattutto perché l’accesso ce lo siamo guadagnati sul campo lo scorso anno – ha commentato Beretta alla vigilia – Non vediamo l’ora di cominciare di fronte al nostro pubblico, che ci auguriamo sia carico e pronto a sostenerci, perché per noi il supporto è sempre fondamentale. Sarà sicuramente una partita difficile, ma è proprio questo il bello della Coppa europea».

Pallavolo: Mint Monza debutta in Champions League, gli avversari

Tra le fila degli avversari due conoscenze della pallavolo azzurra: il palleggiatore Dragan Travica (già Acqua Paradiso Monza, Volley Milano oltre a Perugia, Padova, Modena e Macerata), l’opposto Atanasijevic (Perugia) e l’allenatore Andrea Gardini.

Pallavolo: Mint Monza debutta in Champions League, «interamente focalizzati sulla partita»

Massimo Eccheli, allenatore MINT Vero Volley Monza: «Saremo interamente focalizzati sulla partita perché sarà il nostro esordio assoluto in Champions League. Siamo orgogliosi di poter partecipare alla massima competizione europea e onorare questa opportunità con tutta l’energia e la determinazione che possiamo mettere in campo».