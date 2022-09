Pallavolo: Italvolley campione del Mondo, premiato Galassi

L’Italvolley è campione del Mondo. Un anno fa era stato azzurro il cielo sopra Katowice con la vittoria del Campionato europeo, nel 2022 nella stessa arena l’Italia ha battuto i padroni di casa della Polonia (campione in carica) per 3-1 ed è tornata sul tetto del Mondo a 24 anni dall’ultima volta. In panchina sempre Ferdinando de Giorgi, che era nella generazione di fenomeni che vinceva tutto negli anni ’90 ed è il mentore della giovane Italia che è tornata a dominare.

Pallavolo, Italvolley campione del Mondo: Gianluca Galassi miglior centrale

Nella nazionale di capitan Simone Giannelli, premiato come miglior palleggiatore e MVP del torneo, ha brillato anche la stella del Vero Volley Monza con Gianluca Galassi, premiato come miglior centrale.

E decisivo è stato l’opposto Yuri Romanò, nato a Monza e cresciuto per due stagioni ai Diavoli Rosa.

L’Italia ha vinto in rimonta per 3-1: 22-25, 25-21, 25-18, 25-20 i parziali.

Pallavolo Volley Campionato del Mondo – foto Rubin/FIPAV

Pallavolo, Italvolley campione del Mondo: azzurri da Mattarella

Gli azzurri Campioni del Mondo saranno ricevuti lunedì dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 12.45, dopo essere rientrata con un volo charter dalla Polonia. L’incontro sarebbe avvenuto anche in caso di sconfitta nella finale con la Polonia.

Pallavolo: bronzo al Brasile di Fernando Kreling “Cachopa”

Il podio è stato completato dal Brasile, terzo con la vittoria sulla Slovenia (battuta dall’Italia in semifinale). E anche in questo caso il Vero Volley può festeggiare: in Brianza col bronzo al collo arriva il nuovo palleggiatore Fernando Kreling “Cachopa”.