Monza-Resegone 2025: iscrizioni aperte, superati 180 atleti

A iscrizioni ancora aperte sono più di 180 gli atleti che hanno già detto presente per la Monza-Resegone, confermata nelle versioni Classic e Relay per l’appuntamento del 21 giugno 2025.

Monza-Resegone 2025: iscrizioni aperte, partenza dall’arengario fino a Capanna Monza

Un anno dopo il centenario si corre la 63esima edizione: organizzata sempre dalla Società Alpinisti Monzesi del presidente Enrico Dell’Orto, con partenza dall’Arengario di Monza, attraversamento della Brianza e arrivo al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul monte Resegone.

Monza-Resegone 2025: iscrizioni aperte, il 21 giugno con la versione Classic e la confermata Relay

In cartellone la storica versione “Classic”, con squadre da tre atleti che affrontano insieme i 42 km e 1.000 metri di dislivello. E anche la modalità “Relay”, inaugurata come novità del centenario e piaciuta tanto da essere riproposta: la staffetta in tre frazioni che permette a più runner di condividere l’emozione della Monza-Resegone, con frazioni da 15,3 km (Monza-Osnago), 15,7 km (Osnago-Olginate) e 12,2 km (Olginate-Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi).

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte dal 2 gennaio.