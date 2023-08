Mondiali di atletica: il caratese Tortu eliminato nei 200 in batteria, ora la staffetta

Delusione per Filippo Tortu ai Mondiali di Budapest: l’atleta caratese, campione olimpico 4×100, è uscito (con Fausto Desalu) dai 200 in batteria. Il brianzolo ha corso in 20″46 (-0.5 il vento) giungendo in quarta posizione al traguardo preceduto, in ordine di podio, da Knighton (20”17), Degrasse e Dambile. Ora potrà rifarsi con la staffetta. Non cerca alibi, ai microfoni di Rai Sport ha commentato: “Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito forte e quella era la mia intenzione, però come è abbastanza evidente questo non è avvenuto“.

Mondiali di atletica, Tortu: “Un anno complicato, non sono riuscito a trovare continuità”

Ha aggiunto di non avere rivisto la gara ma di sospettare di non avere fatto una buona curva: “e quando sbagli i primi 100 metri, puoi essere forte quanto vuoi ma non riesci ad inventarti nulla“. “È stato un anno complicato, in cui non sono riuscito a trovare continuità – ha aggiunto – Quando faccio le cose giuste corro in 20″1, quando sbaglio se va bene faccio 20″4 o anche peggio“. Ora spera di rifarsi nella staffetta: “Lì dovrò sicuramente fare meglio“. Eliminata anche Bellò negli 800 metri.