Mondiali di atletica, il biassonese Lambrughi squalificato per falsa partenza nei 400 ostacoli

Si è mosso sui blocchi 17 millesimi prima dello sparo e il biassonese Mario Lambrughi è stato squalificato per partenza falsa nella prima semifinale dei 400 ostacoli ai Mondiali di atletica a Budapest, lunedì 21 agosto. Lambrughi, tesserato per l’Atletica Riccardi Milano e allenato da Simone Vimercati, era reduce da un 49.54 agli Italiani Assoluti di Molfetta (personale di 48.99).

Mondiali di atletica a Budapest, mercoledì Tortu e Bellò

A vincere la sua serie è stato Kyron McMaster (Isole Vergini Britanniche) con 47.72 seguito da Rasmus Maegi (48.30) e dallo statunitense CJ Allen, 48.44 non sufficiente ad accedere alle finali. Nella seconda semifinale, primo lo statunitense Rai Benjamin (47.24) davanti al brasiliano Alison dos Santos (47.38).

Restando tra gli atleti brianzoli (e che si allenano in Brianza), mercoledì 23 agosto alle 12.50 in programma le batterie dei 200 metri con il caratese Filippo Tortu in gara e gli 800 metri con Bellò (l’alteta vicentina che si allena a Giussano).