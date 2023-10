F1, Sprint race in Qatar: a Piastri la prima vittoria, a Verstappen il terzo Mondiale piloti

Non era difficile immaginare che la lotta al titolo Mondiale di Formula 1 2023 sarebbe finita nel sabato Sprint del Gran Premio del Qatar. Max Verstappen porta a casa il terzo Campionato del Mondo Piloti (ma senza vincere).

L’olandese arriva “solo” secondo, ma d’altro canto gli sarebbe bastata una sesta posizione per scrivere la parola “fine” sul Mondiale 2023 che anche in questa gara, con il ritiro di Sergio Perez ha visto aprirsi sempre di più il divario tra i due piloti della RedBull. A vincere la gara veloce del Qatar è il pilota McLaren e poleman Oscar Piastri, mentre sul gradino più basso del podio c’è il compagno di squadra Lando Norris. Le due Mercedes si piazzano sotto podio, quarta e quinta. Dietro di loro le due monoposto del Cavallino con una sesta posizione per Carlos Sainz e un settimo posto per Charles Leclerc (penalizzato per track limits al termine della gara).

F1, Sprint race in Qatar: due Safety Car a rimescolare le carte tra gomme gialle e rosse

Allo spegnimento dei semafori Piastri con le gomme medie parte bene, mentre va peggio al suo compagno di squadra e Max Verstappen, con stessa mescola: chi ha le soft sembra averne di più, ma l’ingresso di ben due Safety Car nei primi quattro giri mescolano da subito le carte in tavola. Ad essere uscite di pista e necessitare di essere rimosse sono dapprima l’AlphaTauri di Liam Lawson, poi la Williams di Logan Sargeant.

Mentre Piastri, superato in una ripartenza, dimostra che la scelta delle gomme medie era sul lungo periodo la migliore, in uno spettacolare duello con George Russell, Sergio Perez è costretto al ritiro a causa di un incidente a “sandwich” con Ocon e Hulkenberg. L’uscita di scena del messicano regala al compagno di squadra olandese il Titolo Mondiale senza troppi sforzi. Mentre il neolaureato Campione 2023 prova a ricucire il divario con Piastri (sempre in prima posizione) al rientro della terza Safety Car, il tempo scorre fin troppo veloce, regalando di fatto a Verstappen solo un “secondo posto di consolazione”.