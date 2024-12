Calcio, Vis Nova Giussano in luce a Seregno: gli Esordienti 2012 si qualificano alla finale della Winter Cup

È la Vis Nova Giussano la squadra che ha completato il roster delle finaliste della prima edizione della Winter Cup, manifestazione di calcio giovanile in fase di svolgimento a Seregno, al centro sportivo Seregnello di via Platone, per iniziativa del Seregno Fbc. Protagonisti della scena sono gli Esordienti 2012 (Under 13). Nella seconda giornata eliminatoria, disputata domenica 8 dicembre, i neroverdi hanno concluso il gironcino a punteggio pieno, con nove punti, tre in più del Torino Club Gallarate, mentre il Luciano Manara si è fermato a tre lunghezze e l’Olginatese è rimasta a bocca asciutta. Questi i risultati: Olginatese-Torino Club Gallarate 0-2; Vis Nova Giussano-Luciano Manara 2-0; Olginatese-Vis Nova Giussano 0-1; Torino Club Gallarate-Luciano Manara 1-0; Olginatese-Luciano Manara 2-3; Vis Nova Giussano-Torino Club Gallarate 2-0.

Winter Cup: la fase finale è in programma domenica 15 dicembre

La fase finale della competizione è prevista domenica 15 dicembre. Il gruppo A comprenderà Seregno Fbc, Renate e Tritium, mentre nel gruppo B si misureranno Pergolettese, Lecco e Vis Nova Giussano. Le partite, articolate in un tempo da 25’, cominceranno alle 14. La finale per il quinto posto è in calendario alle 17, quella per il terzo posto alle 17.30 ed infine quella per il primo posto alle 18.