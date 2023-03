Cross, Campionato Brianzolo: a Desio vince Anna Lietti (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate)

Quarta tappa del Campionato Brianzolo organizzata dai Runners Desio nell’elegante cornice del parco di Villa Tittoni con importanti riscontri nella prova riservata alle atlete grazie ad una pimpante Anna Lietti (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate) che ha conquistato il primo posto nella categoria senior dopo un interessante confronto con Martina Ripamonti (Polisp.Team Brianza–Lissone) e Sabrina Passoni, atleta di Carnate, figlia d’arte, affiliata alla Riccardi di Milano. Nella prova sui 3 km per le atlete e con al via anche gli juniores, il primo al traguardo è l’under 20 Daniele Corti (Atl.87 Oggiono), subito dietro però c’è Anna Lietti (Ethos Running Team). Il secondo juniores è Francesco Rognoni (Virtus Groane – Senago), mentre il podio seniores femminile è completato da Martina Ripamonti e Sabrina Passoni. Le migliori delle altre categorie: Juniores – Lara Oltolini (Andromeda), Promesse – Serena Mancuso (Andromeda), F35 Letizia Gaffuri (Ethos Running Team), F40 Cinzia Cucchi (Castelraider), F45 Monica Vagni (Atl.Paratico), F50 Nadia Calvi (Atl.Paratico), F55 Daniela Gilardi (SEV Valmadrera), F60 Donzilia Cardoso Lopes (Ethos Running Team).

Cross, Campionato Brianzolo: master over 50,un super Pedroncelli

Tra i master over 50 prestazione super per Roberto Pedroncelli (GP Santi Nuova Olonio – M55) con ampio vantaggio su Marco Premoli (Atl.Paratico) e su Massimo Figaroli (CBA Cinisello – M50). I migliori delle altre categorie: M60 Roberto Piazzi (Fo’ di pe), M65 Giuseppe Cerizza (Gamber de Cuncuress), M70 Aurelio Moscato (Libertas Cernuschese). Doppietta per il CUS Insubria nella gara maschile Assoluti (6 km), con la vittoria di Francesco Bassani davanti al compagno Matteo Burrini. Terzo posto per Francesco Canclini (Daini Carate B.) seguito da Simone Ceddia (Team Brianza Lissone), Giacomo Talamazzini (Euroatletica – under 23), Riccardo Marino (CTL3 Carnate), Daniele Molena (Riccardi), Lorenzo Molteni (GS Avis Seregno). I migliori delle categorie master: M35 Giuseppe Neutro (La Michetta), M40 Maurizio Incagliato (US San Maurizio), M45 Mauro Previtali (CUS Bergamo). Gara finale, sabato 18 marzo a Carate Brianza.