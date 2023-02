Cross, il parco di Monza ha ospitato la terza tappa del campionato brianzolo

Nella terza prova del campionato brianzolo, organizzata dal Gp Villasantese, hanno gareggiato 274 podisti sull’impegnativo percorso del centro federale di allenamento cross, che si snoda attorno alla Cascina San Fedele nel parco di Monza. Nella gara per i Master (atleti della categoria M50 maschile e oltre hanno affrontato il percorso di 6 chilometri), netto successo del valtellinese Roberto Pedroncelli (Gp Santi Olonio), atleta di livello nazionale che lo scorso anno ha vinto il titolo di campione italiano di corsa campestre per la categoria M55. A Monza, ha stampato il crono di 21’09”, infliggendo un distacco di 59” a Stefano Rigamonti (Us San Maurizio Erba), mentre al terzo posto si è inserito Massimo Figaroli (Cba Cinisello), con il crono di 22’26”. In questa prova fari puntati sugli atleti del Gruppo Ethos Running Team-Vimercate, in particolare su Maurizio Cappa, primo classificato nella categoria M60, Gianpaolo Valsecchi e Giuseppe Brovelli, terzi rispettivamente nelle categorie M55 e M65. In evidenza anche due podisti de I Gamber de Cuncuress: Giuseppe Cerizza, primo nella categoria M65, e Claudio Quadrivi, terzo nella categoria M60.

Cross: i vincitori tra gli Juniores maschili e nelle categorie femminili

Juniores maschile in gara con le donne (categorie Juniores, Promesse e Seniores femminile, quindi Master 35 femminile e oltre) e, primo al traguardo, al termine del percorso di 4 chilometri, è Marco Anselmo Di Stefano (Polisportiva Besanese Besana Brianza), che ferma il crono a 11’29”, secondo posto per Daniele Corti (Atletica 87 Oggiono) in 11’57” e terzo per Alessandro Sala (altro atleta di Besana Brianza) in 12’28”. La prima donna al traguardo è la Senior Anna Lietti (Gruppo Ethos Running Team- Vimercate) in 12’43”, davanti a Irene Girola (Osa Valmadrera) in 12’51”, che in volata batte Martina Ripamonti (Polisportiva Team Brianza-Lissone). Primi posti di categoria per Lara Oltolini (Juniores-Atletica Andromeda di Guanzate), Serena Mancuso (Promesse-anch’essa Atletica Andromeda), Valentina Di Stefano (SF 35-Road Runners Club Milano), Lia Tavelli (SF 40-Atlletica Lonato), Giovanna Terraneo (SF 45-Marciacaratesi), Paola Zaghi (SF 50-Gs Zeloforamagno), Daniela Gilardi (SF 55-Sev Valmadrera), Lopes Donzilia Cardoso (SF60-Gruppo Ethos Running Team-Vimercate).

Cross: i risultati delle altre prove maschili

Nella prova per atleti del settore maschile, categorie Promesse, Seniores, Master 35, Master 40 e Master 45 (percorso di 6 chilometri), Giacomo Talamazzini (Promesse-Euroatletica Paderno Dugnano), dopo un vibrante confronto, nel finale stacca Simone Ceddia (Seniores-Polisportiva Team Brianza-Lissone) e conquista il primo posto in 20’39”; Mattia Canali (Seniores-Atletica 87 Oggiono) è terzo in 21’08”. Primi posti di categoria per Giuseppe Neutro (SM 35-La Michetta), Andrea Santambrogio (SM 40-Gsa Cometa). Infine nella categoria SM 45, Ferruccio Gamba (Alpinistico Vertovese) la spunta in volata sul fratello Claudio.