Cross per tutti 2023: a Paderno la quinta tappa, tutti i risultati

La 5° tappa del Cross per tutti 2023 a Paderno Dugnano organizzata dall’Euroatletica 2002 passerà agli annali come la gara più pazza mai accaduta a causa di un meteo che mai si era visto in tanti anni di gare. La mattinata si è aperta all’insegna di una debole pioggia diventata poi sempre più forte, e insieme all’abbassarsi della temperatura (da 8 a 2 gradi), verso mezzogiorno è arrivata anche la neve.

Cross per tutti a Paderno: i risultati per categoria

Gara élite uomini (6 km) – Sui tre giri nel parco del Centro Sportivo Enrico Toti, scappa via subito Andrea Soffientini (Dinamo Sport – M35), di ritorno nel circuito dopo qualche stagione. Il 34enne milanese fa subito il vuoto e al traguardo il vantaggio sugli avversari sarà di ben 40 secondi. Bella sfida per il secondo posto tra Stefano Casagrande (Azzurra Garbagnate) e il triatleta Thomas Previtali (Atl.Vedano). Nella volata finale non c’è storia in quanto Previtali scivola e lascia campo libero a Casagrande.

Gara femminile (4 km) – Stesso copione tra le donne. La triatleta Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team) parte subito a tutta e fa il vuoto alle sue spalle. Una vittoria che conferma la spagnola leader tra le senior e premia la sua costanza. Dietro si contendono il secondo posto l’allieva Giorgia Franzolini (Euroatletica) e la senior F50 Claudia Gelsomino (PBM Bovisio). L’indomita ex tricolore di maratona deve cedere alla brillantezza finale della Franzolini campionessa cadette dei 1200 siepi. Quarta è la migliore delle U23, Francesca Premoli (Pro Sesto), poi Chiara Fumagalli (I Bocia Verano – F35).

Gara under 20 (4 km) – Ancora un grande assolo per Davide Delaini (Euroatletica), che stacca di mezzo minuto Daniele Frezzato (CBA Cinisello) seguito da Andrea Rotta (Atl.Cernusco). Quarto e primo degli allievi è Alessandro Belotti (Euroatletica).

Gara master over 50 (6 km) – Quarto successo su cinque gare per Marcello Rosa (Daini Carate – M55) favorito dal ritiro di Corrado Armuzzi (Canturina). Secondo, come a Cesano, finisce Massimo Figaroli (CBA Cinisello – M50), terzo è Felice Piantanida (SE Civates).

Cross per tutti: le giovanili e il gran finale a Brugherio

Gare giovanili – Le prove under 16 sono quelle più flagellate dal maltempo, corse nel gelo e sotto una fitta nevicata. Tra i Cadetti, nessuno forza l’andatura, e agli ultimi cento metri si presentano compatti: nella volata di gruppo il più agile e veloce è Achille Pietrosemoli (Atl. Legnano). Nelle Cadette l’allungo finale premia le atlete dell’Azzurra Garbagnate che mettono a segno una storica tripletta con le gemelle Nicole e Sara Aguto e Maia Lunghi. Nelle gare Ragazzi/e, vittorie di Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio) e di Chiara Terrani (Atl. Desio) per l’anno 2010; di Giacomo Boga (Atl.Cesano) e Sara Mottadelli (Pol. Besanese) per l’anno 2011.

Il circuito si avvia alla conclusione. Domenica 5 marzo il Parco Increa di Brugherio ospiterà il gran finale organizzato da Gsa Brugherio, in collaborazione con gli sponsor Affari&Sport, Mizuno, ProAction, Sport-Org.