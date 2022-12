Ciclocross: la lissonese Gariboldi vince a Torino, settima Arzuffi

La vittoria di Rebecca Gariboldi, il ritorno sulle scene agonistiche di Alice Maria Arzuffi: sono stati i temi più gettonati nel Turin International Cyclocross. Nel Velodromo Francone dove si sono presentati ben cinquecento atleti che hanno animato l’evento sostenuto dalla regione Piemonte, in tutte le competizioni di altissimo livello, stante la presenza dei migliori atleti italiani e di una qualificata pattuglia di francesi e svizzeri, quella tra le donne Elite è servita per evidenziare le doti tecniche della lissonese Rebecca Gariboldi.

Ciclocross: la lissonese Gariboldi vince a Torino, sua anche la maglia del Master Cross Selle Smp

L’atleta del Team Cingolani che di recente ha vinto il Giro d’Italia di ciclocross, in Piemonte ha incasellato la quinta vittoria aggiornando il suo palmares nel quale brillano anche tre secondi posti ed altrettanti terzi posti, in gare in linea. A San Francesco in Campo, ha costantemente incrementato il proprio vantaggio nei confronti delle altre concorrenti e con il primo posto ha potuto mettere nel carniere anche la maglia del Master Cross Selle Smp. Piazza d’onore per la talentuosa juniores Federica Venturelli (Selle Italia Guerciotti), che ha sfoggiato la gamba dei giorni migliori come era già accaduto nelle corse su strada e su pista con la maglia Gs.Fiorin di Baruccana.

Ciclocross: Arzuffi conferma il feeling

Settimo posto per Alice Maria Arzuffi (Fiamme Oro). L’atleta di Seregno, rientrata per l’occasione nelle gare di ciclocross, ha confermato il suo feeling in questa disciplina. Tra l’altro Alice, sugli sterrati ha conquistato la medaglia d’argento e di bronzo ai campionati europei, piazzamenti di rilievo ai mondiali, un podio in Coppa del Mondo in Germania nel 2016, maglie tricolori in tutte le categorie (l’ultima con le Elite a Lecce nel 2021) oltre ad essere l’unica donna italiana ad aver vinto nel Superprestige: a Gavere 2018 e a Boom 2019.