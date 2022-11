Ciclismo: Alice Arzuffi guarda già al 2023

Alice Maria Arzuffi atleta professionista di Seregno, classe 1994, ha ripreso gli allenamenti “per affrontare gli impegni della prossima stagione con la giusta determinazione e soprattutto con l’obiettivo di migliorare il rendimento nelle corse su strada del calendario internazionale della categoria donne Elite. – spiega la stessa Alice Maria rientrata in città dopo una breve vacanza – Sulla stagione strada 2022 non ho molto da dire in quanto ha raccolto poche soddisfazioni, frenata purtroppo da alcuni problemi di natura fisica che mi hanno impedito di raggiungere un buon livello per centrare qualche obiettivo. D’altro canto sono contenta di essere riuscita ad aiutare al meglio il team, nel quale ho gareggiato nelle ultime due annate, per il raggiungimento di importanti traguardi. Nella stagione appena conclusa, come mi è stato riferito dai tecnici, ho corso in numerose gare su strada per complessivi 44 giorni percorrendo 5112 chilometri”.

Ciclismo: Alice Arzuffi ha cambiato squadra

Alice Maria Arzuffi dopo aver sottoscritto un contratto biennale con la Ceratizit-WNT squadra di licenza tedesca che ha allestito un organico con 16 atlete, di cui sei nuove, ha deciso di impostare un nuovo programma nel quale non era prevista la partecipazione a prove di ciclocross come aveva fatto per diversi anni in questa specialità nella quale tra il 2013 e il 2016 è diventata quattro volte campionessa italiana Under 23 mentre nel gennaio 2021 ha vinto il titolo nazionale Elite. L’atleta di Seregno pertanto non farà più parte della Valcar Travel & Service, società bergamasca di Bottanuco con la quale, quest’anno, ha disputato sia il Giro d’Italia che il Tour de France.

Ciclismo: Alice Arzuffi e le nuove sfide

Il programma di Alice Maria Arzuffi è già orientato alla nuova stagione. “Il primo, vero incontro con lo staff tecnico del nuovo team sarà dal 2 al 19 Dicembre in Toscana in occasione di un training camp. – spiega l’atleta – Ho approntato una bozza delle gare per la stagione 2023, che diventerà definitiva tra qualche giorno. Sicuramente voglio farmi trovare pronta sin da inizio stagione e puntare poi a fare bene nelle corse a tappe e soprattutto al Giro D’Italia”. Un pensiero alla maglia azzurra che hai già indossato nel ciclocross. “Sarebbe un bel traguardo e rientrare in qualche convocazione nazionale per gareggiare in qualche manifestazione internazionale”.