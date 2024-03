Ciclismo, la prima vittoria di Sara: Fiorin trionfa in Croazia

Grande gioia in casa Fiorin per la prima vittoria di Sara. L’atleta (Development Team) si è aggiudicata l’internazionale Umag Trophy per la categoria donne Elite che, si è svolta in Croazia sulla distanza di 114 chilometri percorsa in 2ore 59’55”. Un successo di spessore per la ragazza di Baruccana (Seveso), il primo “tra le grandi“, che rilancia le quotazioni di questa talentuosa atleta, figlia d’arte, che in Croazia ha battuto le connazionali Michela De Grandis e Emma Bernardi, entrambe del Team Mendelspek. Brava anche Lara Crestanello (BTC Ljubljana Zhiraf) che ha terminato la gara in quarta posizione.

Ciclismo, la prima vittoria di Sara: «Devo ringraziare ognuna delle mie compagne»

«Le sensazioni erano molto buone alla partenza ero un po’ agitata, ma le mie compagne di squadra mi hanno aiutata a tranquillizzarmi. La chiave della vittoria è stata un grande lavoro di squadra. Le mie compagne hanno risposto a tutti gli attacchi, e fatto un treno fantastico, devo ringraziare ognuna di loro – ha commentato la vincitrice dopo la gara – Inoltre, il mio ringraziamento va anche a tutto lo staff, perchè tutti fanno sempre un fantastico lavoro e mi aiutano a crescere».

Ciclismo, la prima vittoria di Sara: in squadra anche Emma Redaelli di Sovico

Come ha detto l’atleta di Baruccana, questa vittoria non è stata un successo individuale, ma una vera e propria vittoria di gruppo. Infatti Hannah Kunz, Elisabeth Ebras, Beatrice Caudera ed Emma Redaelli (altra atleta brianzola che risiede a Sovico) sono state anche loro grandi protagoniste, in quanto hanno supportato e pilotato nell’ultimo chilometro la ragazza.

Ciclismo, la prima vittoria di Sara: chi è

Sara Fiorin è nata il 24 settembre 2003, si adatta benissimo alla multidisciplina: nel suo palmares spiccano titoli italiani vinti in pista (velocità a squadre, Madison e Omnium); tricolori nella cronometro a squadre su strada e vittorie nel Ciclocross. La sua migliore dote è la velocità, e lo ha ribadito anche nel 2023 in una stagione in cui ha vinto, tra l’altro, il bronzo nell’European Championship su pista, specialità inseguimento a squadre U23 a Sangalhos (Aveiro), Portogallo.