Ciclismo, Europei pista Juniores: il senso di Matteo e Sara Fiorin per le medaglie

In un periodo affollato di gare anche di livello internazionale, spiccano i risultati conquistati dalla famiglia Fiorin agli Europei pista juniores in corso di svolgimento nel velodromo da Anadia (Portogallo). L’atleta di Baruccana Matteo Fiorin inserito nella squadra impegnata nell’inseguimento e completata da Juan David Sierra, Renato Favero, Luca Giaimi e da Etienne Grimod ha dato vita a gare piene di emozioni sin dalle prova di qualifica nella quale ha stabilito il nuovo record del mondo di 3:58.466 sui 4 chilometri per juniores.

Ciclismo, Europei pista Juniores: la finale con record dell’Italia sulla Gran Bretagna

Poi, nella finale con in palio l’europeo, ha demolito la Gran Bretagna e gli azzurri hanno migliorato di ben cinque secondi il precedente record stampando uno straordinario 3:53.980 per mettersi uno splendido oro al collo. La Gran Bretagna ha preso l’argento fermandosi a 4:00.540, mentre al terzo posto si è posizionata la Danimarca, che in 4:00.656 ha superato la Francia.

Ciclismo, Europei pista Juniores: “Nella prova finale abbiamo corso alla grande”

La commozione e la gioia di Matteo Fiorin: “È stata una gara emozionantissima, specie quando abbiamo visto quello stratosferico tempo – ha dichiarato l’atleta – Sapevamo fosse un crono nelle nostre corde, ma in qualifica non siamo riusciti ad essere perfetti ma nella prova finale, con in palio il titolo, abbiamo corso alla grande e il tempo ci ha dato ragione”.

Matteo Fiorin è nato a Desio il 14 giugno 2005 e abita a Baruccana di Seveso. Tesserato per il Pool Cantù-GB Team, è uno dei pochi corridori che alterna con successo l’attività su pista a quella su strada. Si è avvicinato al ciclismo all’età di 7 anni, seguendo le corse femminili della squadra diretta dal padre Daniele. Prima società il GS Cicli Fiorin del nonno Guido.

Ciclismo, Europei pista Juniores: Sara Fiorin di bronzo nell’inseguimento a squadre

Seveso ciclismo Fiorin Sara quarta da sinistra

Parlando di atlete, quartetto azzurro delle U23 show ad Anadia che nell’inseguimento a squadre ha vinto il bronzo. Nella prova per il terzo posto, i tecnici azzurri hanno schierato Valentina Basilico (è di Cabiate), Sofia Collinelli, Matilde Vitillo e Sara Fiorin (nelle qualifiche anche Lara Crestanello). Tutte hanno dato il massino riuscendo a battere la Danimarca con il crono di 4:25.912. Oro alla Gran Bretagna che ha dominato la finale contro la Francia in 4:22.025.

Tra i più felici i fratelli Fiorin che dopo le gare hanno esultato, via filo, con i genitori e i parenti in Brianza.