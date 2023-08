Ciclo-mercato: Matteo Fiorin alla Colpack Ballan, salto per due junior di Sovico

Anche nel ciclismo è tempo di “ciclo mercato”. Ed a cambiare casacca per la stagione 2024 è Matteo Fiorin, atleta accreditato dalla conquista di importanti risultati, che gareggerà per la Colpack Ballan CSB.

Ciclo-mercato: Matteo Fiorin con cinque vittorie in azzurro, studia a Carate Brianza

L’atleta di Baruccana, attualmente al Pool Cantù – GB Junior Team, è nato il 14 giugno 2005, è un passista veloce e studia al Liceo Scientifico Sportivo “Leonardo Da Vinci” di Carate Brianza. Nella stagione 2023 ha vinto cinque gare in linea indossando la maglia azzurra per impegni su strada e in pista. Quest’anno ha conquistato il titolo europeo nella Madison e nel quartetto (specialità inseguimento), e nel suo palmares figura anche una maglia iridata, quella dell’inseguimento a squadre, vinta nel 2022 a Tel Aviv.

“Per me un grande onore vestire la maglia Colpack Ballan CSB nella categoria U23 – ha detto l’atleta – Si tratta di una formazione importante, il meglio a livello italiano, che ha visto crescere e passar professionisti tanti corridori. Spero di seguirne le orme. È stata una scelta condivisa con la famiglia, e fortemente voluta da me. Ringrazio il presidente, Ecclesio Terraneo e Antonio Meroni del Pool Cantù team GB per quanto hanno fatto per la mia crescita”.

Ciclo-mercato: il futuro di De Rosa e Viscardi del Velo Club Sovico

Ciclismo-Sovico-De-Rosa

A tenere banco è anche il futuro di due atleti del Velo Club Sovico che approdano nella categoria Juniores. Sono Niccolò Viscardi e Alessandro De Rosa, entrambi classe 2007 (attualmente gareggiano come Allievi). De Rosa atleta dalle spiccate doti di passista veloce capace di ben figurare su strada ed in pista, nel 2024 gareggerà da Juniores con la formazione bergamasca del Team Giorgi, squadra ai vertici delle classifiche di rendimento nazionale.

Ciclismo-Sovico-Viscardi

Niccolò Viscardi di Biassono (Allievo al secondo anno), sarà invece nel Pedale Casalese Armofer, formazione che, guidata da manager e tecnici d’esperienza come Stefano Cinerari e Luca Colombo, occupa un posto di prim’ordine nel panorama ciclistico regionale e nazionale. L’accordo tra gli atleti e le formazioni Juniores, conferma la bontà del lavoro di valorizzazione del vivaio che i tecnici del Vc Sovico Stefano Ferrone, Gabriele Buttini e Matteo Urgu svolgono quotidianamente.