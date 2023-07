Ciclismo: Fiorin firma gli Europei su pista con due ori e un argento

Prestigioso bilancio dei fratelli Fiorin, che risiedono a Baruccana di Seveso, nei Campionati europei su pista che si sono corsi ad Anadia, in Portogallo e che hanno visto Matteo in forza al Pool Cantù Gb Team protagonista delle prove riservate alla categoria juniores e Sara in quelle per atlete della categoria Under 23.

Ciclismo: Fiorin agli Europei su pista oro anche nella Madison e argento nell’Omnium nella categoria Juniores

L’ultimo colpo messo a segno da Matteo è stato nella Madison gara disputata in coppia con Juan David Sierra nella quale la coppia azzurra ha totalizzato 43 punti, superando la Gran Bretagna, seconda con 34 punti e il Belgio che ha chiuso sul terzo gradino del podio a quota 27 punti. Per Mattia si è trattato del secondo oro vinto in Portogallo. Il primo l’aveva ottenuto nell’inseguimento a squadre specialità nella quale ha corso con Renato Favero, Luca Giaimi, il già citato Sierra e, saltuariamente, Etienne Grimod atleta valdostano in forza al Pool Cantù. Una squadra fantastica capace di stabilire più volte il record mondiale dell’inseguimento a squadre.

Il corridore brianzolo inoltre ha lasciato una traccia indelebile in questa partecipazione agli Europei vincendo l’argento nell’Omnium, prova nella quale Matteo si è fermato alle spalle dello spagnolo Hector Alvarez Martinez ma davanti all’atleta polacco Dawid Latkowski.

Ciclismo: a podio anche la sorella Sara nell’Under 23

In ambito femminile sono da evidenziare i risultati ottenuti da Sara Fiorin che nella categoria Under 23 dove erano presenti atlete dotate di rilevanti doti tecniche, ha vinto il bronzo nella gara di inseguimento a squadre battendo nettamente la Danimarca. Il quartetto azzurro era composto da Sofia Collinelli, Matilde Vitillo, dalla stessa Sara e da Valentina Basilico talentuosa atleta si Cabiate cresciuta nella fila della Sc.Cesano Maderno, società presieduto da Giuseppe Fontana. Il titolo europeo è stato poi conquistata dalla Gran Bretagna che ha superato la Francia.

Sara Fiorin infine si è classificata 11ma nello Scratch e 12ma nella spettacolare ma impegnativa prova sui 500 metri.