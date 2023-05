Ciclismo: i marchi Longoni tornano come sponsor al Giro d’Italia, sulle maglie Team Corratec – Selle Italia

Alla vigilia dello start dell’edizione 106 del Giro d’Italia di ciclismo (scatta sabato 6 maggio con la tappa a cronometro Fossacesia Marina – Ortona, in Abruzzo), c’è un felice ritorno nel mondo del ciclismo professionistico per DF Sport Specialist e Bicimania. I marchi dell’imprenditore Sergio Longoni (presenti entrambi anche a Lissone) saranno a fianco del Team Corratec – Selle Italia.

La passione di Sergio Longoni per il ciclismo è storica e risale agli anni ’90 quando il suo nome era sulle maglie dei più importanti team professionistici. Per la stagione 2023 l’evento segna un ritorno alle origini con uno sguardo fortemente contraddistinto dall’evoluzione dei tempi moderni. DF Sport Specialist e Bicimania saranno protagonisti sulle maglie dei corridori impegnati alla corsa rosa (che farà per altro tappa a Seregno il 21 maggio) grazie alla sponsorizzazione di un giovane e promettente team che quest’anno è entrato a far parte delle squadre Professional, guadagnandosi la possibilità di prendere parte per la prima volta al Giro d’Italia. Un debutto nel debutto.

Il team Corratec, formazione nata nel 2022, ha sede a Montecatini Terme ed ha grandi ambizioni e si presenta con otto corridori. A cominciare da Valerio Conti, 30 anni, 7 partecipazioni al Giro d’Italia, il corridore più esperto del Team.

“È una grande emozione ritornare nel mondo del ciclismo professionistico con il Team Corratec Selle Italia – afferma Sergio Longoni, presidente DF Sport Specialist e Bicimania – siamo lieti di poter accompagnare il team nel corso della stagione e siamo convinti che non mancheranno importanti e prestigiosi risultati che daranno lustro anche i nostri brand”. Orgogliosi dal team Corratec: “Siamo molti contenti ed orgogliosi di poter portare il nome di DF Sport Specialist e Bicimania sulle nostre maglie e di poter segnare il ritorno nel panorama del ciclismo professionistico di Sergio Longoni, grande appassionato di ciclismo che fin dai primissimi anno ’90 è stato presente con le numerose sponsorizzazioni nei più importanti team professionistici dell’epoca, ai quali da quest’anno si è aggiunto anche il team Corratec Selle Italia – commenta Serge Parsani, team manager – spero che in questo Giro d’Italia riusciremo a ricambiare la fiducia dataci da Sergio Longoni e di poterlo ringraziare al nostro meglio”.