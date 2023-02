Ciclismo, Confalonieri e Tonetti inaugurano la stagione con il Tour degli Emirat Arabi Uniti

Le atlete professioniste Maria Giulia Confalonieri di Seregno e Cristina Tonetti di Besana Brianza hanno inaugurato la stagione gareggiando nel Tour degli Emirati Arabi Uniti, corsa di quattro tappe inserita nel calendario World Tour nonché la prima disputata nel Medio Oriente. Maria Giulia e Cristina, pur in rodaggio, hanno concluso il Tour posizionandosi al 24mo e all’83mo posto nella classifica generale al cui vertice si è insediata la bravissima Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo). Inoltre la Confalonieri si è classificata quarta nella prima tappa, sesta nella quarta, nona nella classifica a punti e 24ma nella generale. Cristina al settimo posto nella prima tappa ha aggiunto il 12mo posto nella graduatoria degli sprint intermedi.

Confalonieri e Tonetti, le campionesse brianzole

La Confalonieri, (nata il 30/3/1993) dopo aver firmato un contratto triennale, ha corso a Dubai con la maglia della Uno X Pro Cycling, squadra con sede a Ringerike, cittadina norvegese della contea di Viken, sponsorizzata dalla catena di distributori di carburante Uno-X. Cristina Tonetti (nata il 6 luglio 2002) ha iniziato a pedalare grazie a papà Gianluca anch’egli ciclista è diplomata al liceo scientifico Vittorio Bachelet di Oggiono e da professionista indossa, per la seconda stagione la maglia della Top Girl Fassa Bortolo.

In Spagna la Clasica de Almeria con Nizzolo e esordio di Sara Fiorin e Emma Redaelli

In Spagna lo scorso fine settimana nella Clasica de Almeria, hanno esordito due giovani atlete brianzole. Sono Sara Fiorin (risiede a Baruccana di Seveso) ed Emma Redaelli di Sovico: entrambe sono state ingaggiate dal Team UAE Development. Pur condizionate dall’emozione hanno raggiunto il traguardo (nell’ordine al 46mo e all’85mo posto) nella corsa vinta dalla canadese Emilie Fortin. Domenica sulle della Spagna ha corso anche Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech). L’atleta di Muggiò, dopo i piazzamenti conquistati in Argentina nel Tour de San Luis, nella Clasica de Almeria vinta in volata da Matteo Moschetti si è classificato al quinto posto: un’altra gara utile per completare la preparazione in ottica Sanremo.