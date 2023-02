Calcio serie D, Folgore ko contro il forte Alcione. Eccellenza, i risultati delle brianzole

La Folgore Caratese di fronte alla vice capo classifica, l’Alcione Milano, ha dovuto alzare bandiera bianca. Gli orange milanesi nella sesta di ritorno del campionato di serie D, girone B, hanno avuto la meglio sui brianzoli, dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0. Gli ospiti dopo 30 secondi della ripresa hanno trovato una breccia nella difesa dei lambraioli e poi in contropiede hanno messo al sicuro il risultato. I ragazzi di Giuliano Melosi nel corso del primo tempo avevano disputato una discreta partita, mentre quando i milanesi hanno spinto sull’acceleratore per la Folgore Caratese è stato difficile recuperare. “Non facciamo drammi– ha commentato Giuliano Melosi– abbiamo preso atto che l’Alcione è una squadra molto forte e ben assestata in tutti i reparti, non per niente è seconda della classe. Noi siamo in linea con i nostri programmi di salvezza, in questa prima parte del torneo abbiamo incontrato le squadre più forti e d’ora in poi ci troveremo a dover competere con squadre al nostro livello dove dobbiamo fare al più punti possibile per trovare la salvezza senza ricorrere ai play out”.

Eccellenza, Leon tornato alla vittoria contro il Mapello

E’ tornato alla vittoria il Leon, che nella sfida di vertice del girone B di eccellenza, ha piegato per 2-1 il Mapello, rosicchiando in classifica punti ai bergamaschi che hanno conservato il secondo posto in classifica alle spalle della Tritium, mentre gli arancio neri brianzoli sono rimasti al terzo posto. Il Leon solo allo scadere del tempo regolamentare è riuscito a vincere la resistenza del Mapello con un tap-in di Bonalumi. Fino al quel momento il match è stato molto equilibrato offrendo un’ottima gara da entrambe le parti. “Una vittoria molto difficile– ha commentato il tecnico Paolo Quartuccio– perché gli avversari si sono dimostrati molto solidi e anche forti. Abbiamo riscatta la brutta prova di sette giorni fa disputato e persa a Canzo, un successo che dedicato al nostro direttore sportivo Marco Sala”.

Ardor Lazzate, pareggio nella trasferta di Pero

Nel girone A, l’Ardor Lazzate, ha pareggiato 1-1 nella trasferta di Pero contro il Club Milano. La partita si è decisa nella ripresa. Passavano in vantaggio per primi i milanesi con un goal di Cominetti al 25’, il pareggio degli ospiti dieci minuti dopo con una rete di Guanzaroli che si era inserito su un diagonale calciato da sinistra verso destra e batteva l’estremo bianco rosso. E’ stata una partita molto tattica. Nella prima frazione di gioco hanno giocato meglio i milanese, mentre nella ripresa l’Ardor s’è comportato al meglio. La divisione dei punti tra le due contendenti è da ritenersi giusta. “Di fronte c’era una squadra ben preparata e forte– ha spiegato mister Ivan Stincone– noi siamo riusciti a fare meglio nella seconda parte della gara”. Il ds. Roberto Sala ha aggiunto: “era un partita difficile. Possiamo dirci soddisfatti del risultati centrato sul campo. Un punto che fa classifica. I milanesi hanno dimostrato di essere un’ottima squadra e con tanti giovani di valore”.

Passo falso Vis Nova dopo sei risultati utili consecutivi

Passo falso del Vis Nova, che dopo sei risultati utili consecutivi, frutto di 4 vittorie e 2 pareggio, è svolato sul campo amico di fronte all’Accademia pavese san Genesio. Un 1-2 scaturito dalla poco concentrazione dei verdenero che forse si erano illusi, visti i precedenti, risultati, di poter avere buon gioco, invece, i pavesi pur mostrando dei limiti è riusciti a prevalere. Il Vis Nova ha perso una grossa occasione per affiancare in classifica e pavesi e con la sconfitta hanno fatto un passo indietro finendo ancora in piena zona play out. I brianzoli erano passati in vantaggio poi si sono illusi di poter avere in pugno la partita, così gli ospiti che non avevano mai superato la metà campo nei primi 45 minuti hanno trovato col minimo sforzo il pareggio e il goal partita. E’ stato un Vis Nova incapace di reagire e tutti devono recitare il mea culpa per aver snobbato l’avversario. Molto indispettito e contrariato l’allenatore Agostino Mastrolinardo: “sotto l’aspetto tecnico abbiamo fatto un passo indietro e la squadra è stata incapace di reagire, anzi ha reagito molto male. Troppa superficialità, partite così sul campo di casa devono essere disputate con maggior grinta e voglia”. Anche il ds. Marino Fumagalli ha aggiunto: “alla mia squadra è mancata la determinazione necessaria che contro squadre di pari grado occorre mettere in campo. E’ stato un comportamento non da Vis Nova, è mancata la voglia e il desiderio di continuare nella positività. Ho visto una squadra appagata che non si è espressa con la voglia e la determinazione delle ultime gare. Preoccupante”

Ottimo punto conquistato dal Muggiò a Pavia

Un ottimo punto ha conquistato il Muggio (1-1) nella trasferta di Pavia, al termine di una gara tattica, molto maschia ed equilibrata. I brianzoli allenati da Francesco Natobuono hanno pareggiato con un gran tiro di Raffaglio e negli ultimi cinque minuti di gara hanno sprecato due clamorose palle goal.